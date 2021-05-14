Kozan'da 'ateş gökkuşağı' oluştu

Kozan'da dün öğlen saatlerinde gökyüzünde beyaz bir bulutun dakikalar içinde rengarenk olması görenleri şaşkına çevirdi.

Yaklaşık 10 dakika süren renk süzülmesini İhlas Haber Ajansı muhabiri cep telefonu ile kaydetti.

Güneş ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerinde olduğu koşullarda meydana gelen ateş gökkuşağı, nadir görünen bir doğa olayı olarak nitelendirilirken, ışık kırılmasının oluşması için sirüs bulutlarını oluşturan altıgen buz kristallerinin yere paralel kalın plakalar şeklinde yerleşmiş olması gerektiği belirtiliyor.