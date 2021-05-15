Bir proje, iki karar: İkinci başvuruda ‘ÇED gerekli değildir’ kararı alan şirket HES inşaatına başladı

Artvin Şavşat’ta eski Artvin Valisi Seyahattin Akyurt’un şirketine ait HES projesi için verilen ÇED olumlu kararının iptali, Danıştay tarafından onandı. Ancak bu karar talanı durdurmaya yetmedi. İkinci kez ‘ÇED gerekli değildir’ kararı alan şirket inşaata başladı.

BirGün gazetesinden Gökay Başcan’ın haberine göre, Artvin’de valilik, Şavşat’ta ise kaymakamlık yapmış olan Akyurt’a ait Akyurt Enerji Üretim A.Ş. tarafından yapımına başlanan Hanlı HES projesi için ÇED olumlu kararı verilmişti. Kararı yargıya taşıyan bölge halkı, Rize İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı. Mahkeme, bölgede ağaç katliamına neden olan projeye ilişkin ÇED olumlu kararını iptal etti. Temyiz yoluna başvuran şirket kararı Danıştay’a taşıdı. Bunun üzerine devreye giren Danıştay 6. Dairesi, 28 köyü ilgilendiren Hanlı HES projesinin ÇED olumlu kararının iptalini onadı. Bu kararla projenin iptali kesinleşmiş oldu.

Rize İdare Mahkemesi’nin iptal kararının ardından yeni bir başvuru yapan şirkete, proje için bir kez daha ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi.

Bu kararı da yargıya taşıdıklarını belirten Avukat Halis Yıldırım, yürütmeyi durdurma taleplerinin reddedildiğine dikkat çekti. Yıldırım, “ÇED olumlu kararının iptalinin ardından böyle bir karar verilmesi, hukuka olan inancı zedeliyor” dedi.