Karganın yılan avı kameraya yansıdı

Erzincan’da karganın yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı avlayarak kendine yem etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erzincan’ın Çağlayan beldesinde tarlada yılanı fark ederek saldıran karga elektrik santralinde çalışan Halil Özkaya ve Serhat Yedikat tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Karganın yılanı gagası ile kuyruğundan çekerek bulunduğu yerden sürüklemesi ve yılanın kargayla adeta kapışması görüntüleri dakikalarca sürdü.

Karganın kuyruğundan çekiştirdiği yılan ise kendini korumaya çalıştı. Karga ile yılanın mücadelesinin sonunda yılan mücadeleyi kaybetti.