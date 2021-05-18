İş makinesiyle Bodrum'da mavi bayraklı plaja girip, denizin dibini kazdı

Bodrum’daki mavi bayraklı Bitez Plajı'nda Yakup Öksüz, kullandığı iş makinesini denizde teknelerin ve turistlerin arasında hareket ettirdi. İş makinesiyle tehlikeli hareketler yapan Öksüz, iddiaya göre deniz dibini kazdı, kaldırıma zarar verdi.

DHA'nın haberine göre Evrakları eksik olan iş makinesine el konurken, ifadesinin ardından serbest bırakılan Öksüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Buradaki bir otelci iş verdi. Deniz dibindeki taşları temizliyorum. Yaklaşık 10 yıldır bunu yapıyorum niye böyle bir tepki gösterdiklerini anlamadım" dedi.

Plajdaki çok sayıda kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nü arayarak ihbarda bulundu. Gelen ekiplerin uyarısı üzerine Yakup Öksüz, iş makinesini bölgeden çıkardı. Çevredeki otel sahipleri ve vatandaşların şikayetçi olduğu Yakup Öksüz, gözaltına alındı.