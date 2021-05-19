Antarktika'dan dünyanın en büyük buzdağı koptu

Dünya gözlem uydusu Sentinel-1'den elde edilen verilere göre bugünlerde dünyanın en büyük buzdağı Antarktika'dan koptu.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (EKA) fırlattığı Dünya’yı gözlem uydusu Sentinel-1'den elde edilen verilere göre kısa bir süre önce dünyanın en büyük buzdağı, Antarktika'dan koptu.

EKA’nın sitesinde yayınlanan bilgiye göre kopan buz kütlesinin alanı yaklaşık 4 bin 320 metrekareye ulaşıyor. Karşılaştırılacak olursa buzdağının ölçüleri, İspanya'daki Mallorca adasının ölçülerini biraz aşıyor.

Bilim insanları, A-76 olarak adlandırılan buzdağının 170 kilometre uzunluğunda ve 25 kilometre genişliğinde olduğunu belirtti. Buz kütlesinin Antarktika’daki Filchner-Ronne Buz Sahanlığı'ndan koptuğu ve şu anda Weddell Denizi’nde olduğu ifade edildi.

Daha önce rekor olarak kayıtlara geçen buzdağının alanı ise 3 bin 880 kilometre olarak ölçülmüştü. A-32A olarak adlandırılan o kütle de Weddell Denizi’nde bulunuyor.