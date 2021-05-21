Nadir bir tür olan paçalı baykuşun görüldüğü üçüncü il Gümüşhane oldu

Türkiye'de nadir görülen paçalı baykuş Gümüşhane'de görüntülendi. Paçalı baykuş daha önce Bursa ve Bolu'da görüntülenip, kayıt altına alınmıştı.

Türkiye'de daha önce Bursa ve Bolu'da kayıt altına alınarak fotoğraflanan ‘paçalı baykuş’, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerince Gümüşhane'deki keşif sırasında görüntülendi.

DHA'nın haberine göre görüntüler, “Paçalı baykuş, Türkiye'de 3’üncü il olarak Gümüşhane'mizde de kayıt altına alınmış oldu” notuyla, şube müdürlüğünün resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Baykuşgiller familyasından bir kuş türü olan paçalı baykuş (Aegolius funereus), orta- kuzey Avrupa- Asya hattında ve Kuzey Amerika’da yayılım gösterir.

20-27 santim uzunluğunda olan paçalı baykuş, kafa ve omuzlar beyaz, kahverengi ve gri lekeli, gövdesi kahverengi kirli beyaz çizgilerle kaplıdır.

Kaşları beyaz, kafası büyük ve yuvarlak, gözleri sarıdır. Kuyruğu kısa kanat genişliği fazladır.

Genellikle gece beslenen paçalı baykuşlar, fare, küçük memeliler ve böcek yer.