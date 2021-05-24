Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası (müsilaj) Yalova’nın Çınarcık sahillerini de kapladı. Yat limanında, deniz salyası balıkçı teknelerinin çevresini kaplarken, balık ölümlerine de yol açtı.

Son dönemlerde Marmara Denizi’nde etkili olan deniz salyası bu kez Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesini istila etti.

Deniz salyasının etkili olduğu Esenköy beldesinde balıkçı barınağı ve sahil şeridi beyaza büründü. Hava sıcaklıklarındaki ani değişimler yüzünden oluşan deniz salyası Yalova’nın Altınova, Çiftlikköy ve merkez ilçelerinin ardından Çınarcık ilçesinde görülmeye başlandı.

Deniz salyası sudaki canlıları da etkiledi. Karaya vuran balıklar ve yengeçler vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Çınarcık sahili deniz salyasıyla kaplandı: Balıklar karaya vurdu https://t.co/MbB2geqXPV pic.twitter.com/ZmGVqrMd15 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 24, 2021

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