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    Antalya / orman yangını

    Antalya'da 3 günde, 22 yangında 80 dekar kül oldu

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    Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, geçen hafta sonu başlayıp, 3 gün süren poyrazda çıkan 22 yangında, 80 dekar alanın kül olduğunu belirtti. Dikici, “Kırkikindi yağmurları, derlerdi. Nisan-mayısta her gün mutlaka yağmur olurdu ama 45 gündür yağmur almadık. Geçirdiğimiz hafta sonu, ağustosun ortasındaki hafta sonu oldu" dedi.

    Türkiye'nin en büyük ormanlık alanına sahip illerinden Antalya'da, hafta sonu başlayıp, pazartesi ve salı günleri de öğle saatlerine kadar devam eden poyraz nedeniyle Gazipaşa'dan Kaş'a 22 alanda yangın çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, olağanüstü durumun bugüne kadar bu mevsimde görülmediğini belirtip, dikkatli olunması konusunda uyardı.

    'Otlar erken kurudu'

    Meteoroloji kayıtlarına göre, 45-50 gündür bölgenin yağmur almadığını kaydeden Vedat Dikici, “Onun için otlar daha çabuk kurudu, ekinler büyümeden başak verdi, bazıları vermedi. Büyük kuraklık yaşıyoruz. Hava İç Anadolu'da yağmurlu geçti, soğudu. Bizim de sıcaklık farkı 10 derecenin üzerine çıkınca cumartesi, pazar, pazartesi ve salı öğleye kadar poyraz yaşandı. Yer yer şiddeti 60 kilometrenin üzerine çıktı hatta dün Alanya'daki bir yangında helikopterimizi rüzgardan dolayı yangın sahasına ulaştıramadık" dedi.

    'En küçük ateş yangına dönüştü'

    Pandemi nedeniyle herkesin 1 yıldır evlerinde olduğuna değinen Dikici, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi de herkesin kırsalda akrabası veya kendi ev ya da arazisine, piknik yerlerine dağıldığını belirterek, “Öyle olunca da bu poyrazda en küçük ateş yangına dönüştü. Yani düşünün ki bir hafta sonu biz 20'nin üzerinde yangına koştuk. Bunların içinde ormana girenler, girmeyenler oldu ama her yerden yangın ihbarı aldık" diye konuştu.

    Özellikle Antalya merkez, Kemer, Serik, Taşağıl ve Manavgat'a kadar olan bölgenin poyrazdan çok etkilendiğini söyleyen Dikici, “Pazar ve pazartesi de doğusu çok etkilendi. Öyle olunca her küçük ateş yangın olarak bize döndü. Yani düşünün 2 günde 20 yangın oldu, daha yangın mevsimine yeni giriyoruz. Bu yaz bu şiddette giderse nerelere varacağız. Toplamda 80 dekar alan kaybettik" dedi.

    Yüzde 95 insan kaynaklı

    Yangınların yüzde 95'inin insan eliyle çıktığını vurgulayan Dikici, “Bir yangının oluşması için mutlaka insan faktörü şart. Bunun ihmal, kasıt, dikkatsizlik, sigara, piknik, anız yakma, tarla temizleme gibi birçok sebebi var. Yılda yaklaşık 300 yangın çıkıyor. Bunun yüzde 95'i insan eliyle. Bu yüzde 95'in yüzde 60'ın üzerindekinin ihmal olduğunu düşünürsek insanların biraz dikkat etmesiyle yangın sayılarını yarılara çekme şansımız var demektir" diye konuştu.

    Sayının düşmesiyle hem yangına daha rahat müdahale edileceğini hem de alan olarak çok büyük kayıplara engel olunacağını dile getiren Dikici, “Allah muhafaza; yangın bir afet, insan ölebilir, can, mal kaybı her türlü sonuca gidebiliriz. O açıdan lütfen dikkatli olalım. Havamızı, suyumuzu kirletmeyelim, yeşilimizi mahvetmeyelim, orada yaşayan binlerce canlıyı lütfen öldürmeyelim" dedi.

    'Önce bize haber verin'

    Orman Bölge Müdürü Dikici, yaz mevsimine dikkat çekerek, şu çağrıda bulundu:

    “Gördüğümüz yangınlarda ilk önce yapacağımız iş söndürmeye gitmeden '177', '112'yi aradığınızda bize ulaşabilirsiniz. Biz ne kadar erken müdahale edersek yangını o kadar çabuk ve küçük alanda söndürme şansımız var. Bize haber verdikten sonra yapabilecek olduğunuz bir şey varsa yapın. Ama önce lütfen bize haber verin."

    5 helikopter, 1 uçak, 1 İHA, 190 kara aracı

    Orman yangınlarıyla mücadelede devlet, bakanlık ve müdürlüğün büyük gayret sarf ettiğini anlatan Dikici, "Sadece Antalya Bölge Müdürlüğü için bu yıl devletimiz 4 tane söndürme helikopteri tahsis etti. Bir uçak haziran başı geliyor. Bir tane söndürme helikopteri var. 190 tane karada aracımız var, 106 yerde konuşlanıyoruz. Yangınları erken haber alabilmek ve gözetlemek için bu sene ihaleye çıktık bir tane İHA kuracağız. Milletimizden rica ediyorum, bu mücadelede bize yardımcı olsunlar. Zor bir yaza gireceğimizi düşünüyoruz. Onun için bu yaz çok daha dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu.

    Meteorolojik kuraklıkla ilgili de uyarılarda bulunan Dikici, şöyle konuştu:

    “Meteorolojik kuraklık dönem dönem olur. Mevsimler kaymaya başladı ya da meteorolojik olaylar çok şiddetli hareket etmeye başladı. Bir ayda yağan yağmur üç saatte yağmaya başladı. Bu mevsimde bu tür olaylarla çok nadir karşılaşırdık. Bir hafta sonu 22 yangın, 3 gün hiç durmayan poyraz ve 45 gündür Antalya gibi bir yere hiç yağmur yağmıyor. Kırkikindi yağmurları, derlerdi; nisan- mayısta her gün mutlaka bir yağmur olurdu ama düşünün 45 gündür hiç yağmur almadık. Her şey kurudu artık; geçirdiğimiz hafta sonu, şu anda ağustosun ortasındaki hafta sonu oldu."

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    Etiketler:
    Helikopter, Kuraklık, Yangın, Ağaç, Orman yangını, Antalya
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