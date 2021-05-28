Antalya'da 133 böcek türünü yasa dışı toplayan yabancı uyruklu kişiye para cezası

Termessos Milli Parkı'nda 133 böcek tür ve türevlerini yasa dışı toplayan kişiye para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Güllük Dağı Termessos Milli Park Şefliği Av Koruma ve Kontrol ekipleri, bir kişinin milli parkta izinsiz faaliyette bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada biyokaçakçılık yaptığı tespit edilen Rus uyruklu kişiye 80 bin 465 lira ceza kesildi.

Öte yandan ele geçirilen 133 böcek tür ve türevleri sergilenmek üzere Termessos İnteraktif Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'ne götürüldü.