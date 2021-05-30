Marmara Denizi'ndeki deniz salyası krizi: Erdek sahili de deniz salyasıyla kaplandı

T24'ün haberine göre fotoğrafçı Özcan Yüksek, Erdek sahilininin müsilaj ile kaplandığı fotoğraflarını “Erdek'te denizin manzarası. Ne yazık ki!” notuyla paylaştı.

Erdek'te denizin manzarası.



Ne yazık ki! pic.twitter.com/8Os0OoM2BD — özcan yüksek (@ozcanyuksek) May 29, 2021

​CHP milletvekili Namık Havutça da, Erdek sahilindeki durumu Twitter hesabından bir video ile paylaştı.

Hükümete çağrı yapan Havutça, “Marmara Denizi müsülajdan nefes alamıyor. Dünyanın coğrafi hazinesi, Türkiye nüfusunun 4/3'ü, sanayisinin yüzde 40 bulunduğu Dünyanın tek içdenizi Marmara. Durum vahim. Ama AKP hükümetinin ÇEVRE bakanı hala görmüyor, duymuyor, söylemiyor. Daha ne olsun, insanlar mı ölsün?” ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi müsülajdan nefes alamıyor ,Dünyanın coğrafi hazinesi ,Türkiye nüfusunun 4/3 ü ,sanayisinin yüzde 40 bulunduğu Dünyanın tek içdenizi Marmara ,Durum vahim,Ama AKP hükümetinin ÇEVRE bakanı hala görmüyor,duymuyor ,söylemiyor Daha ne olsun ,insanlar mı ölsün? pic.twitter.com/h6yzIWmKZU — Av.Namık HAVUTÇA (@namikhavutca) May 28, 2021

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