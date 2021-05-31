Prof. Sarı fotoğrafladı: Denizin dibi müsilaj örtüsüyle kaplanmış durumda

Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'ndeki müsilajı görüntülemek için dalış yaptı. Sarı, "Müsilaj oluşumu devam ediyor ne yazık ki. Denizin dibi müsilaj örtüsüyle kaplanmış durumda" dedi.

Uzmanların 'Marmara Denizi'nin pandemisi' olarak nitelendirdiği müsilaj, denizin altını, üstüne göre daha da olumsuz etkiledi. Binlerce balığın öldüğü Erdek Körfezi'ne dalış yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, çektiği fotoğrafı kişisel Twitter hesabında paylaştı.

Sarı, "Bugün kendim daldım. Kıyıdan 18 m'ye kadar indim. Müsilaj oluşumu devam ediyor ne yazık ki. Denizin dibi müsilaj örtüsüyle kaplanmış durumda. Fotoğrafı büyütüp bakın lütfen" dedi.

Bugün kendim daldım. Kıyıdan 18 m'ye kadar indim. Müsilaj oluşumu devam ediyor ne yazık ki. Denizin dibi müsilaj örtüsüyle kaplanmış durumda. Fotoğrafı büyütüp bakın lütfen! pic.twitter.com/v0kpxHxXYW — Mustafa SARI, Prof. Dr. (@mustafasari_van) May 30, 2021

​Dalışın ardından İhlas Haber Ajansı'na (İHA) da açıklamada bulunan Prof. Sarı, ilk olarak müsilajı "Denizdeki biyolojik süreçlerin başlangıcını teşkil eden fitoplankton gruplarının yani mikroalglerin, mikroskobik bitkiciklerin denizdeki bazı şartlara tepki olarak aşırı salgı üretme olayı. Bunlar denizdeki şartlar anormal şekilde gelişmeye başladığında hızla çoğalıyorlar ve çoğalma esnasında da salgılar üretiyorlar. Bu salgılar daha sonra bakteri ve virüsler tarafından da çok uygun bir ortam olduğu için kümelenme alanı oluyor ve böylece denizin altında şeffaf, sümüksü, metrelerce uzayan bir yapı ortaya çıkmış oluyor " diye anlattı.

Prof. Sarı, bunun Marmara Denizi'nde kasım ayından bu yana görüldüğünü belirtti. "Balıkçılar kasım ayından bu yana şikayetçiler ama biz şu anda artık kıyıya vurup, yüzeye çıktığı zaman şikayetçi olduk" diyen Sarı, şunları kaydetti:

"Biz bununla ilgili kasım ayından bu yana açıklamalar yaptık. Dedik ki, balıkçılar iflas ediyor, balıkçılık durdu hemen arkasından başka sektörlerde gelecektir dedik ama ne yazık ki şu anda müsilaj artık parçalanma aşamasına geldi. Çok yoğun bir şekilde bulunuyor. Yüzeye çıkanlar kıyıları, körfezleri, limanları, barınakları doldurmaya başladı. Şimdi hepimiz birden uyanıverdik."

© İHA Marmara Denizi'ndeki müsilaj görüntülendi.

'Göz gözü görmüyor'

Sarı, yüzeyde görünenlerin 'buz dağının görünen kısmı' olduğunu söyledi. Esas tehlikenin aşağıda olduğunu vurgulayan Sarı, "Aşağıda üretimde hiçbir azalma yok. Üretim devam ediyor. Göz gözü görmüyor. Biz üç dalgıç aşağı indiğimizde yarım metre mesafeyi elimizde fenerlerle zor görüyoruz. Aşağıda görüş sıfıra yakın" diye konuştu. Sarı, şöyle devam etti:

"Müsilaj aşağıdaki bütün organizmaların dip yapısına çöküp dipte kalın bir tabaka oluşturmaya başlamış durumda. Süngerlere, mercanlara, Marmara Denizi'nde bulunan sarı, beyaz, siyah ve kırmızı mercanlara zarar vermiş durumda. Büyükada'da benim proje ekibinden arkadaşlarım Serço Ekşiyan, Ateş Evirgen onlar da daldılar.

'Ölü taklidi yapmamıza gerek yok'

Dalışları esnasında kırmızı mercan alanlarının öldüğünü ne yazık ki belgeleyip, görüntülediler. Bu nedenle yapmamız gereken şey basit aslında. Bir an önce Marmara Denizi'nin çevresinde kim varsa; Belediyeler, Kaymakamlıklar, Valilikler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, Üniversiteler, STK'lar çok kısa sürede bir araya gelmemiz lazım. Ölü taklidi yapmamıza gerek yok. Beklemeye gerek yok. Kendi kendine geçmeyecek bu. Kendi kendine de olmadı. Biz yaptık. Bizim atıklarımız yüzünden oldu.

© İHA Marmara Denizi'ndeki müsilaj görüntülendi.

'Bugünden tedbir almamız gerekiyor'