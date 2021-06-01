'Tarihi Troya savaşının gerçekleştiği yer olarak bilinen Yeniköy sahili özel firmaya kiralandı': Köy halkı dava açtı

Tarihi Troya savaşının başladığı ve bittiği nokta olarak gösterilen ve Troya Tarihi Milli Parkı sınırları içinde kalan Çanakkale Ezine’ye bağlı Yeniköy Sahili, özel firmaya kiralandı. Girişi ücretli yapan firma tarafından, sahilin doğal ve tarihi yapısının bozulacağını savunan köy halkı dava açtı ve eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştı.

Sözcü'nün haberine göre tarihi Troya savaşının başladığı ve bittiği nokta olarak gösterilen ve Troya Tarihi Milli Parkı sınırları içinde kalan Çanakkale Ezine'ye bağlı Yeniköy Sahili, 2018'de yapılan imar planlamasıyla, günübirlik tesis alanı olarak ilan edildi.

Halk arasında ‘Papaz Plajı' olarak bilinen sahil, Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılarak, 1.9 milyon TL'ye yeniden düzenlendi. Betonarme iki adet kır lokantası, kamp alanı, şezlong ve şemsiye konulan plaj, bu yılın mart ayında yapılan ihaleyle 1.2 milyon TL bedelle özel bir firmaya 10 yıllığına kiralandı.

Dava açıldı: 'Sahildeki yapı arkeolojik, tarihi ve doğal koruma kurallarına aykırı inşa edildi'

İhaleyi kazanan firmanın, plaja giriş çıkışları kapatarak girişleri ücretli hale getirmesi köy halkı başta olmak üzere, yaz ayları Çanakkale ve çevre ilçelerden gelenlerin tepkisine yol açtı.

Halkın kullanımında olan plajın özel işletmeye verilerek ranta açıldığını söyleyen Yeniköylüler, sahildeki yapının ise arkeolojik, tarihi ve doğal koruma kurallarına aykırı inşa edildiğini savundu.

Yürütmenin durdurulması ve ihalenin iptali için Çanakkale İdare Mahkemesi'ne de dava açan köy halkı, bölgedeki endemik bitkilerin korunamayacağı, arkeolojik sit alanına zarar verileceği, korunması gereken lagün kumunun yapısının bozulacağı veya satılabileceği endişesini taşıyor.

CHP'li vekil konuyu Meclis'e taşıdı

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Papaz Plajı'nın ihalesini alan işletmenin plajdan yasa dışı kum aldığını öne sürdü.

Ceylan “Plaj, köy muhtarlığı tarafından işletilmekteyken mart ayında ihale edilerek köylünün tasarrufundan çıkarıldı. Köy, tüm gelirlerini de kaybetti. Papaz Plajı kumsalı, 6 bin yılda oluşmuş bir lagündür. Troya Savaşı'nın başlayıp bittiği alandır. Bu alan UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde koruma altında olması gereken bir alandır” diye konuştu.

Köy halkı eylem yaptı

Köy halkı, toplanarak bir açıklama yaptı. Turan Dinç tarafından yapılan açıklamada, “Köyümüzün sınırları içinde kalan Yeniköy plajımız doğal, tarihi, ve arkeolojik değerlerin ayrılmaz bir parçası olup, köyümüzün 1951 yılı kuruluşundan bugüne kadar 70 yıldır gözümüz gibi koruduğumuz 6000 bin yıllık tarihi dokusunun bozulmaması için bekçiliğini yapmakta iken Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ihale yolu ile özel firmaya verilerek ranta teslim edilmiştir” denildi.

İhalenin iptal edilmesini isteyen köy halkı, plajın köylüye geri verilmesini talep etti.