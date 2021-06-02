Sri Lanka sahilleri plastik kar örtüsüyle kaplandı: Uzmanlardan çevre felaketi uyarısı

Bir konteyner gemisi yangınından kaynaklanan serpinti nedeniyle, Güney Asya ülkesi Sri Lanka'nın sahilleri plastik bir kar örtüsüyle kaplandı. Uzmanlar, potansiyel olarak zehirli olan bu parçacıkların ülkenin kıyılarındaki kara ve deniz canlılarını tehdit ettiği konusunda uyardı.

Sri Lanka'nın plajları, Güney Asya ülkesi kıyılarına vuran enkaz ve plastik topak dalgalarının ardından plastik bir 'kar' tabakasıyla kaplandı. Potansiyel olarak zehirli enkaz, 18 Mayıs'ta Sri Lanka açıklarında alevler içinde kalan MV X-Press Pearl konteyner gemisinde çıkan büyük bir yangının ardından meydana geldi. Yangın Sri Lanka donanması ve itfaiye ekibinin çabalarıyla 13 günde söndürüldü.

Bununla birlikte, Singapur bandıralı kargo gemisinde bulunan 25 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi, ancak deniz felaketi sona ermedi. Yerel yönetim şimdi yangından çıkan enkazla ve batı kıyı şeridini kaplayan 'plastik reçine pelet kirliliği' adı verilen milyonlarca küçük plastik topakla uğraşmak zorunda.

Gemi 78 ton plastik pelet taşıyordu

NTV'nin aktardığı habere göre, çevre haberleri yapan Mongabay'a göre, küçük granüller muhtemelen X-Press Pearl'ün taşıdığı 78 ton plastik peletten geldi. Sri Lanka Deniz Çevresi Koruma Kurumu Başkanı Darshani Lahandapura, Mongabay'a yaptığı açıklamada, "Konteynerlerden çıkan 25 kilogramlık torbaların bir kısmı denize düştü ve boncuklar şimdi Sri Lanka'nın güney kıyılarına kadar uzanan plajları bir örtü halinde kapladı” dedi.

Nesli tükenmekte olan hayvanları tehlikeye atıyor

ABD’li Washington Post gazetesi ise plastik tabakayıSri Lankalı deniz biyoloğu. De Vos, granüllerin bölgedeki vahşi yaşam ve ekosistemler için geniş kapsamlı sonuçları olabileceğini, çünkü akıntıların peletleri ve döküntüleri daha da uzağa süpürebileceğini söyledi.

De Vos, ayrıca plastik tanelerin kuma karıştırıldığında, deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bırakmak için karaya çıktıkları sahillerin sıcaklığını yükseltebileceğini ve nesli tükenmekte olan bu hayvanların üreme sürecini tehlikeye atabileceğini açıkladı.

Hükümetten şirkete 17 milyon dolar fatura

Diğer taraftan, Sri Lanka hükümetinin söz konusu geminin sahibi olan Singapur merkezli nakliye şirketi X-Press Feeders’a sadece ülkenin sahillerindeki plastik tabakayı değil, aynı zamanda 40 kilometre uzunluğundaki petrol sızıntısını da temizlemek için 17 milyon dolar fatura kesmeyi planladığını bildirildi.

X-Press Feeders ise web sitesinde yaptığı açıklamada geminin koruma ve tazminat sigortası kapsamında olduğunu ifade etti ve iddianın sigortacılar tarafından değerlendirileceğini söyledi.