Kayıt
11:32 02 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Sri Lanka sahilleri plastik kar örtüsüyle kaplandı: Uzmanlardan çevre felaketi uyarısı

    © AFP 2021
    Çevre
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1044638038_0:155:2103:1337_1200x675_80_0_0_32d0b961ab5f34f24c3eb523aba93591.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/cevre/202106021044638079-sri-lanka-sahilleri-plastik-kar-ortusuyle-kaplandi-uzmanlardan-cevre-felaketi-uyarisi/

    Bir konteyner gemisi yangınından kaynaklanan serpinti nedeniyle, Güney Asya ülkesi Sri Lanka'nın sahilleri plastik bir kar örtüsüyle kaplandı. Uzmanlar, potansiyel olarak zehirli olan bu parçacıkların ülkenin kıyılarındaki kara ve deniz canlılarını tehdit ettiği konusunda uyardı.

    Sri Lanka'nın plajları, Güney Asya ülkesi kıyılarına vuran enkaz ve plastik topak dalgalarının ardından plastik bir 'kar' tabakasıyla kaplandı. Potansiyel olarak zehirli enkaz, 18 Mayıs'ta Sri Lanka açıklarında alevler içinde kalan MV X-Press Pearl konteyner gemisinde çıkan büyük bir yangının ardından meydana geldi. Yangın Sri Lanka donanması ve itfaiye ekibinin çabalarıyla 13 günde söndürüldü.

    Bununla birlikte, Singapur bandıralı kargo gemisinde bulunan 25 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi, ancak deniz felaketi sona ermedi. Yerel yönetim şimdi yangından çıkan enkazla ve batı kıyı şeridini kaplayan 'plastik reçine pelet kirliliği' adı verilen milyonlarca küçük plastik topakla uğraşmak zorunda.

    Gemi 78 ton plastik pelet taşıyordu

    NTV'nin aktardığı habere göre, çevre haberleri yapan Mongabay'a göre, küçük granüller muhtemelen X-Press Pearl'ün taşıdığı 78 ton plastik peletten geldi. Sri Lanka Deniz Çevresi Koruma Kurumu Başkanı Darshani Lahandapura, Mongabay'a yaptığı açıklamada, "Konteynerlerden çıkan 25 kilogramlık  torbaların bir kısmı denize düştü ve boncuklar şimdi Sri Lanka'nın güney kıyılarına kadar uzanan plajları bir örtü halinde kapladı” dedi.

    İsrail kıyı şeridinin tonlarca katranla öbek öbek kaplanması, kuş, balık ve kaplumbağa gibi pek çok canlı türünü öldürürken, ekolojik felakete yol açtı.
    © REUTERS / AMIR COHEN
    İsrail tarihinin en büyük çevre felaketi hakkındaki soruşturmaya yayın yasağı
    ABD’li Washington Post gazetesi ise plastik tabakayı 'çevresel bir felaket' olarak nitelendiren Sri Lankalı deniz biyoloğu Asha de Vos ile konuştu. De Vos, granüllerin bölgedeki vahşi yaşam ve ekosistemler için geniş kapsamlı sonuçları olabileceğini, çünkü akıntıların peletleri ve döküntüleri daha da uzağa süpürebileceğini  söyledi.

    Nesli tükenmekte olan hayvanları tehlikeye atıyor

    De Vos, ayrıca plastik tanelerin kuma karıştırıldığında, deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bırakmak için karaya çıktıkları sahillerin sıcaklığını yükseltebileceğini ve nesli tükenmekte olan bu hayvanların üreme sürecini tehlikeye atabileceğini açıkladı. 

    Hükümetten şirkete 17 milyon dolar fatura

    Diğer taraftan, Sri Lanka hükümetinin söz konusu geminin sahibi olan Singapur merkezli nakliye şirketi X-Press Feeders’a sadece ülkenin sahillerindeki plastik tabakayı değil, aynı zamanda 40 kilometre uzunluğundaki petrol sızıntısını da temizlemek için 17 milyon dolar fatura kesmeyi planladığını bildirildi.

    X-Press Feeders ise web sitesinde yaptığı açıklamada geminin koruma ve tazminat sigortası kapsamında olduğunu ifade etti ve iddianın sigortacılar tarafından değerlendirileceğini söyledi.

    Etiketler:
    Plastik, Çevre kirliliği, Çevre, Sri Lanka
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Esad’ın zaferiyle nedeniyle düzenlenen kutlamalar ülkenin hemen hemen tüm büyük kentlerinde gece geç saatlere kadar devam etti.
    Beşar Esad’ın seçimleri kazandığı Suriye’den kareler
    Karikatür
    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i izlemiş
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet