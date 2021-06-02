'Et yiyen çekirge'den sonra 'et yiyen örümcek' paniğe neden oldu

Halk arasında 'et yiyen örümcek' olarak bilinen sarıkız örümceği Muğla'nın Yatağan ilçesinde görüldü. Böcek, sinek, ölmüş akrep, kertenkele, hatta fare ile bile beslenebilen örümcek, mahallede paniğe neden oldu.

Muğla'nın Yatağan ilçesi, Turgut mahallesinde bir vatandaş evinin bahçesinde diğer örümceklere göre daha büyük bir örümcek olduğunu fark etti.

Örümceğin halk arasında '' olarak bilinenolduğunu öğrenen ev sahibi, cep telefonu ile hayvanın fotoğrafını çekti.

Böcek, sinek, ölmüş akrep, kertenkele, hatta fare ile bile beslenebilen örümcek mahallede heyecan ve korkuya neden oldu.

Isıya duyarlı hareket ettiği belirtilen sarıkız örümceği, ağzından salgıladığı enzimlerle insanları zehirlemiyor fakat ısırdığı yeri çürütüyor. Etçil olan örümcek yerden yaklaşık 1 metre yukarı zıplayabiliyor.

Diğer örümcekler insandan kaçarken, bu türün direkt ısırmak için insanların üzerine gelebildiği belirtiliyor.