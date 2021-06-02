Bakan Kurum'dan Marmara Denizi'ndeki deniz salyasına ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) sorununa ilişkin 6 Haziran'da eylem planlarının açıklanacağını duyurdu. Kurum, "Çok acil bir eylem planıyla hareket etmemiz gerekiyor. Marmara Denizimiz maalesef nefes alamıyor. Bu süreci yöneteceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki deniz salyasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Marmara Denizi'nin tehdit altında olduğunu ve müsilaj sebebinin iklim değişikliği olduğunu belirten Kurum, "Buna ilişkin topyekun hareket etmemiz gerektiğini ifade ediyoruz" diye konuştu.

Kurum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: