Kayıt
15:12 03 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Marmara Denizi - deniz salyası - müsilaj

    Bakan Kurum'dan 'müsilaj' açıklaması: Acil eylem planını hazırlıyoruz

    © İHA
    Çevre
    URL'yi kısaltın
    0 412
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1044640275_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_eebda3510be35c3ecd6454857a436b70.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/cevre/202106031044649500-bakan-kurumdan-musilaj-aciklamasi-acil-eylem-planini-hazirliyoruz/

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunuyla ilgili acil eylem planı hazırladıklarını söyledi. Kurum, "Müsilajın sebebi, deniz suyu sıcaklığının artması, denizde meydana gelen kirlilik ve iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte su seviyesinin azalması" dedi. 

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Sanayi Odası'nda düzenlenen Avrupa Yeşil Mutabakatı Semineri'ne katıldı. Burada basın toplantısı da düzenleyen Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunuyla ilgili soru üzerine, acil eylem planı hazırladıklarını belirtti.

    Kurum, "Müsilajla ilgili şu an bilim adamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, bakanlığımız, İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, Marmara Belediyeler Birliği ile ortak çalışma yürütüyoruz ve tüm Marmara belediyelerinin dahil olduğu ortak akılla şu an Marmara'da meydana gelen müsilaja ilişkin hem kısa vadede hem uzun vadede alınacak tedbirlere ilişkin çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu hafta, Çevre Haftası; '5 Haziran Dünya Çevre Günü' ve bu noktada 5 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle ülkemizin 7 bölgesinde çok önemli çevre yatırımlarını İstanbul'da milletimize paylaşacağız. Pazar günü de müsilaja ilişkin çalışma neticesinde yapacağımız çalışmaları, atacağımız adımları paylaşıyor olacağız" diye konuştu. 

    'Sudaki hareketliliğin azalması, üç ana neden olarak gözüküyor'

    Müsilajla ilgili hem acil hem de uzun vadeli çalışma yapacakların belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

    • "Hem acil önlemlerimiz olacak. Akabinde uzun vadede yapılması gerekenleri hep birlikte yapacağız. Bu noktada ortak akılla çıkaracağımız ve belediyelerimizin sorumluluklarını yerine getirmesine ilişkin bakanlığımızın da gerek Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla destekleriyle ve takiple izlemeyle bu sürecin üstesinden geleceğiz. Acil eylem planını hazırlıyoruz. Müsilajın sebebi; deniz suyu sıcaklığının artması, denizde meydana gelen kirlilik ve iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte su seviyesinin azalması. Sudaki hareketliliğin azalması, üç ana neden olarak gözüküyor
    • Bilim adamlarımız da bu noktada aynı fikir içindeler. Burada önemli olan şu; kirliliğe sebebiyet veren gerek sanayi tesisi gerek atık su arıtma tesisinin sayısının, miktarının, kalitesinin artırılması gerekse geleceğe dönük arıtma tesislerinin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik adımlarımız olacak. Bizzat takipçisiyiz. Biz de bakanlık olarak her türlü desteği vereceğimiz bir süreci inşallah yürütüp, pazar günü de milletimizle paylaşacağız. Bu çevremizi, denizlerimizi, kıyılarımızı ilgilendiren önemli bir meseledir. Biz de acil eylem planı çerçevesinde bu süreci yürütmeye gayret gösteriyoruz."
    Etiketler:
    Marmara Denizi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hazırlık, eylem planı, müsilaj, Murat Kurum
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Spencer Welling’ın Utah kayalarında yaptığı ‘Chamber of light’ adlı kare.
    Yıldızlı evimiz: En iyi Samanyolu fotoğrafları
    Karikatür
    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i izlemiş
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet