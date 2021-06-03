Bakan Kurum'dan 'müsilaj' açıklaması: Acil eylem planını hazırlıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunuyla ilgili acil eylem planı hazırladıklarını söyledi. Kurum, "Müsilajın sebebi, deniz suyu sıcaklığının artması, denizde meydana gelen kirlilik ve iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte su seviyesinin azalması" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Sanayi Odası'nda düzenlenen Avrupa Yeşil Mutabakatı Semineri'ne katıldı. Burada basın toplantısı da düzenleyen Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunuyla ilgili soru üzerine, acil eylem planı hazırladıklarını belirtti.

Kurum, "Müsilajla ilgili şu an bilim adamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, bakanlığımız, İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, Marmara Belediyeler Birliği ile ortak çalışma yürütüyoruz ve tüm Marmara belediyelerinin dahil olduğu ortak akılla şu an Marmara'da meydana gelen müsilaja ilişkin hem kısa vadede hem uzun vadede alınacak tedbirlere ilişkin çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu hafta, Çevre Haftası; '5 Haziran Dünya Çevre Günü' ve bu noktada 5 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle ülkemizin 7 bölgesinde çok önemli çevre yatırımlarını İstanbul'da milletimize paylaşacağız. Pazar günü de müsilaja ilişkin çalışma neticesinde yapacağımız çalışmaları, atacağımız adımları paylaşıyor olacağız" diye konuştu.

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Müsilajla ilgili hem acil hem de uzun vadeli çalışma yapacakların belirten Bakan Kurum, şunları söyledi: