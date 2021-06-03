Erzurum'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıla büründü

Erzurum’da dün akşam saatlerinde gökyüzünde yaşanan hava olayı kentin üzerini kırmızıya boyadı.
Erzurum’da yaşanan bu garip hava olayını gören vatandaşlar eşsiz manzarayı izlemeye doyamadı.
Erzurum’da dün akşam saatlerinde garip bir hava olayı yaşandı. Kentin üzeri kızıla bürünürken, gökyüzünde oluşan manzarayı görenler ise gözlerini alamadı.
Erzurum’da dün akşam saatlerinde gökyüzünde yaşanan hava olayı kentin üzerini kırmızıya boyadı.
Erzurum’da yaşanan bu garip hava olayını gören vatandaşlar eşsiz manzarayı izlemeye doyamadı.
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