Tunceli'de yarı zehirli kocabaş yılanı görüntülendi

Dağ keçisinden vaşağına kadar yaban hayatı zenginliğiyle bilinen Tunceli'de daha çok Ortadoğu ve Orta Asya'da görülen yarı zehirli kocabaş yılanı görüntülendi.

Tunceli’de yarı zehirli olduğu bilinen kocabaş yılanı görüntülendi. Kocabaş yılanını geziye çıkan vatandaşlardan Murat Özel görüntüledi. Yakından görüntülenen türün yaklaşık 1.5 metre uzunluğu olduğu belirtildi.

Murat Özel, "Yılanların tamamı koruma altında olan türler. Doğal döngüde çok önemli rollere sahipler. O yüzden öldürülmemeleri gerekiyor. Sadece dikkatli olmak yeterli. Ben de gezide denk geldim hem kısa bir görüntüsünü aldım hem de fotoğrafladıktan sonra yoluma devam ettim. Çünkü bu türler asabi oluyorlar” dedi.