'Türkiye’nin üçte ikisinde kuraklık acil durum düzeyinde'

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada NASA ve Meteoroloji verilerine göre Türkiye’nin üçte ikisinin şiddetli kuraklık-acil durum düzeyinde olduğunu açıkladı.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada ülkemizde çevre tahribatının had safhaya ulaştığını dile getirdi. Bu tahribatın iklim krizinin daha da derinleşmesine, doğal çevre, doğal yaşam, tarımsal üretim, kırsal-kentsel tüm toplumsal yaşamı, kısaca ülkemizin bugünü ile sosyoekolojik geleceğini tehdit edici boyutlarda olduğunu ifade etti.

Sözcü'nün haberine göre Yener, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2021 Nisan ayı kuraklık analizine göre Türkiye'nin üçte ikisi şiddetli kuraklık-acil durum düzeyindedir. NASA verileri de aynı yöndedir. Keza hava kirliliği göstergeleri de had safhadadır. Burdur Gölü’nün, Salda Gölü’nün, Marmara Denizi’nin mevcut durumu içler acısıdır. Ege, Marmara, İç Anadolu'daki göllerin tamamı kirlenmiştir, denizlerimiz korumasız durumdadır. Toplumsal gereksinimlere yönelik bir ekonomi ve planlı sosyal kalkınma yaklaşımı acil bir gerekliliktir. Sanayi, teknoloji, tarım, enerji, maden, ulaşım, sağlık, eğitim ve diğer alanlara yönelik politikalar ile çevre politikası bir bütünlük içinde ele alınmadan doğayı ve insanı bir bütün olarak gözeten bir ekoloji oluşturulamaz” ifadelerini kullandı.