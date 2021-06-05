'Türkiye'de hava kirliliği, Kovid-19'dan daha fazla can aldı'

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) tarafından hazırlanan 'Hava Kirliliği Raporu'na göre Türkiye'de hava kirliliği kaynaklı ölümler, pandemi kaynaklı olanlardan daha fazla.

Diken'in ÇMO raporundan derlediği bilgilere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı’na bağlı hava kirliliği istasyonlarının sayısı son yıllarda arttı ancak bu istasyonlar ya çalışmıyor ya da sağlıklı veri üretmiyor.

Çeşitli kirlilik verilerinin ölçüldüğü bu istasyonlardan kağıt üzerinde şu anda Türkiye’de 357 adet bulunuyor.

Rapora göre, Türkiye’de hava kirliliği kaynaklı ölüm sayısı 2018’de 45 bin 398, 2019’da ise 31 bin 476. Mart-Aralık 2020 döneminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 bin 881.

Öte yandan ÇMO Genel Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, konuya ilişkin "Bu veriler bize, hava kirliliğinin Covid’den de tehlikeli bir seyri olduğunu gösteriyor. Ancak ülkemizin hava kirliliği problemi hiçbir zaman Kovid-19 salgını kadar önemsenmemekte" ifadelerini kullandı.