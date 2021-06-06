Türkiye Tabiatını Koruma Derneği danışmanı Dr. Kesici: Marmara Denizi’nin kendine gelmesi en az 5 yıl alır

Marmara Denizi’nin müsilaja boğulması konusunda açıklamalarda bulunan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği danışmanı Dr. Erol Kesici, "Marmara Denizi’nin kendine gelmesi en az 5 yıl alır" değerlendirmesini yaptı.

Dünyanın en genç denizi Marmara, uzun süreden bu yana deniz salyası olarak bilinen müsilaj ile boğuşuyor.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği danışmanı Dr. Erol Kesici, deniz salyası hakkında şu açıklamaları yaptı:

"İstanbul, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, İznik gibi Marmara Denizi etrafındaki nüfus 25 milyon civarında. Yapılan çalışmalara göre 1 gün içinde Marmara’ya bırakılan atık su miktarı, ortalama 2.1 milyon metreküp. Bunların hepsi organik ve inorganik maddeler. Bu miktar günümüzde yıllara göre nüfus ve yerleşim alanlarının artmasıyla birlikte sadece 1 günde 3 milyon metreküpün üzerine çıkıyor. Eğer bir an önce tedbir alırsak, deniz 5 yıla kadar ancak temizlenir. Normale döndürülmesi için ilk önce dinlendirilmeli ve hiçbir şekilde atık su verilmemeli. Gerekli önlemler alınır ve hızlı bir şekilde başlanırsa 5 yıl içinde kokusuz bir Marmara Denizi’ni yeniden görebiliriz. 10 yıla kadar da biyoçeşitliliği artar."

‘Şu anda ölüm başlamış durumda, ölüm oldu ve sonuçlarını görüyoruz’

İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda ölüm başlamış durumda. Ölüm oldu ve sonuçlarını görüyoruz. Müsilaj, denizin dibine oksijenin geniş gitmesini engelliyor. Öncelikle 7-24 müsilajın oluştuğu bölgelerde deniz sıyırıcılarının çalışması gerekiyor. Bu müsilajın buradan mutlaka toplanması gerekiyor. Oluştuğu her yerde müsilajın toplanması ve doğaya bırakılmaması, bunların ileri biyolojik arıtma tesislerine götürülüp arıtmasının sağlanması gerekiyor. belirlenmeye çalışılıyor. Hangi canlı türlerinden ortaya çıktığı tespit edilmeye çalışılıyor. Bu karakter belirlendikten sonra da bu müsilajı çözecek olan farkı bakteri türleriyle beraber spreyleme yöntemiyle çalışmaların yapılması gerekiyor. Krizin yönetilmesi açısından acil olarak yapılması gereken bu. Eksik olan yatırımların vakit kaybetmeden toparlanması gerek. Ancak ne yazık ki Türkiye’de atık su arıtma tesisleri göz ardı ediliyor. Marmara Denizi’nin çeperinde tarımsal alanların mutlaka incelenmesi ve buradan gelen atık suların önlenmesi gerekiyor. Hiçbir şey için geç değil.”



