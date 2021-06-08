Prof. Dr. Özdelice'den müsilaj açıklaması: Artan deterjan kullanımı da etken

İstanbul Üniversitesi, deniz salyasında (müsilaj) ilk incelemesini tamamladı. Tek hücreli canlıların çoğalmasında fosfor ve azotun etken olduğunu söyleyen Prof. Dr. Neslihan Özdelice, "2 seneye yakın hepimiz evde kaldık, yoğun deterjan kullandık. Deterjan içeriklerinde yoğun fosfor var. Yeme içme alışkanlığı bile arttı, bunlar bile etken" dedi.

İstanbul Üniversitesi’nin (İÜ) plankton araştırma laboratuvarı, müsilajda (deniz salyası) ilk incelemesini tamamladı. Salgın nedeniyle artan deterjan kullanımın etkili olduğu sonucuna varıldı. 23 gün önce Marmara Denizi’nin çeşitli bölgelerinden alınan müsilaj örneklerinin incelenmesi sonucu çok sayıda evsel atık, bakteri ve müsilaja sebep olan tek hücreli canlılar tespit edildi.

Tek hücreli canlıların müsilajı artırmada büyük rol oynadığı saptandı. Bu tespit ile birlikte, deniz sularında hali hazırda bulunan bu tek hücreli canlıların neden bu sene bu denli fazla müsilaja sebep olduğu da araştırılacak.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neslihan Özdelice şu bilgileri verdi:

"2007-2008 yıllarında gözlemlediğimiz türlerin çoğu, yine bu sene de müsilajdan sorumlu olan türler baskın. Onların dışında farklı olarak bir tür daha gördük. Bu türlerle denemeler yapacağız. Canlıyı belli bir sıcaklık, azot, fosfor kullanarak strese sokarak hangi şartlarda, hangi noktada müsilaj salgıladığını belirleyeceğiz. 2007-2008’de görmediğimiz bir tür daha aktif hale gelmiş halde. Bu senelerden sonra yoğun bir girdi olmuş ki, gerek yağışlarla tarımsal alanlardan girdi, gerek evsel atık oranlarıyla, evsel atıklardaki oran da yükselmiş ki, biz bu yapıyı yoğun olarak bu sene görüyoruz."

Prof. Dr. Özdelice azot ve fosfor yükünün fazla olmasının yarattığı soruna dikkat çekerek "İki seneye yakın hepimiz evde kaldık, yoğun deterjan kullandık. Deterjan içeriklerinde yoğun fosfor var. Koronavirüs dönemi hepimiz evde yoğun deterjan kullandık. Yeme içme alışkanlığı arttı, bunlar bile etken” dedi.

'Yapabileceğimiz en kötü şey olur'

"Bu canlılar zaten suda olması gereken canlılar" diyen profesör sözlerini şöyle sürdürdü: