Marmara Denizi Eylem Planı: Müsilaj temizliği başladı

Kirlilikle boğuşan ve yüzeyi deniz salyasıyla kaplanan Marmara için bakanlık tarafından temizlik seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Balıkesir'de çalışma yapıldı, toplanan salyalar arıtma tesisine götürüldü. Bakan Kurum yaptığı açıklamada Marmara Denizi'nin yıl sonuna kadar koruma alanı ilan edileceğini söyledi.