Marmara Denizi Eylem Planı: Müsilaj temizliği başladı

Kirlilikle boğuşan ve yüzeyi deniz salyasıyla kaplanan Marmara için bakanlık tarafından temizlik seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Balıkesir'de çalışma yapıldı, toplanan salyalar arıtma tesisine götürüldü. Bakan Kurum yaptığı açıklamada Marmara Denizi'nin yıl sonuna kadar koruma alanı ilan edileceğini söyledi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki tarlada çıkan anız yangını, Karatepe Milli Parkı ormanlık alanına sıçradı. Yangının söndürülmesi için karadan ve havadan çalışma başlatıldı.
Veteriner Doğan Subaşı, Antalya Devlet Opera ve Bale Sanatçısı tenor Devrim Demirel'e, beslediği bin yumurta tavuğunun verimini artırmak için klasik müzik repertuvarı hazırlattı. Bin tavuktan günde 900'e yakın yumurta aldığını belirten Subaşı, "Klasik müzik dinletmeye başladıktan 2 ay sonra yumurta verimi yüzde 10 arttı" dedi.
İstanbul Üniversitesi, deniz salyasında (müsilaj) ilk incelemesini tamamladı. Tek hücreli canlıların çoğalmasında fosfor ve azotun etken olduğunu söyleyen Prof. Dr. Neslihan Özdelice, "2 seneye yakın hepimiz evde kaldık, yoğun deterjan kullandık. Deterjan içeriklerinde yoğun fosfor var. Yeme içme alışkanlığı bile arttı, bunlar bile etken" dedi.
Salda Gölü Koruma Derneği'nden "Yetkililer Salda Gölü’nün suyunun A kalite, içme suyuna yakın olduğunu söylüyorlar. Ancak Salda Köyünün kanalizasyon suyu halen göle akıyor" açıklaması yapıldı.
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