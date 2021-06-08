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    Marmara Denizi Eylem Planı: Müsilaj temizliği başladı

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    • Marmara Denizi'nde görülen müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları seferberlik ilan edildi.
    • Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ‘Marmara Denizi Eylem Planı’ kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan çalışma kapsamında, denizden müsilaj toplandı.
    • Tekne yardımıyla toplanan ve vidanjörle çekilen müsilaj, arıtma tesislerine götürüldü.
    • Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bugün balıklarımızı, tüm deniz canlılarımızı, bütün bir ekolojik yaşamı tehdit eden, müsilaj problemini ortadan kaldırmak için, Türkiye'nin en büyük en kapsamlı deniz temizliği seferberliğin, hareketini hep birlikte başlatıyoruz” dedi.
    • Marmara Denizi'nin kaderine terk edilmeyeceğini söyleyen Kurum, 2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız diye konuştu.
    © AA
    Marmara Denizi'nde görülen müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları seferberlik ilan edildi.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1044686104_0:89:1200:764_1200x675_80_0_0_8ea44e086fbb6ee6ccc610ead377f4d2.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/cevre/202106081044686182-marmara-denizi-eylem-plani-musilaj-temizligi-basladi/

    Kirlilikle boğuşan ve yüzeyi deniz salyasıyla kaplanan Marmara için bakanlık tarafından temizlik seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Balıkesir'de çalışma yapıldı, toplanan salyalar arıtma tesisine götürüldü. Bakan Kurum yaptığı açıklamada Marmara Denizi'nin yıl sonuna kadar koruma alanı ilan edileceğini söyledi.

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    Etiketler:
    Tekirdağ, İstanbul, Temizlik, Marmara Denizi, Kirlilik, deniz salyası
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