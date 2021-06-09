Hayvanları Koruma Kanunu geliyor: Taslakta hangi maddeler yer alıyor?

1 Temmuz’a kadar yasalaşması planlanan Hayvanları Koruma Kanunu’nun taslak çalışmasına göre, hayvanlar ‘mal’ değil ‘canlı’ olarak korunacak. Çalışmada, sokak hayvanlarının uyutulmamasından hayvanlara yönelik tecavüz ve cinsel istismara 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesine kadar birçok madde yer alıyor.

Uzun süredir üzerinde çalışılan Hayvan Hakları Yasa Teklifi'nde sona gelindi. Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberinde taslak çalışmada yer alan maddelerden bazılarına yer verildi.

Hayvanlar için özel eğitim almış polisler devrede olacak. Herhangi bir şikâyet durumunda ‘çevre, doğa ve hayvan polisleri’ müdahale edecek. 'Hayvan Durum İzleme (HAYDİ)' mobil uygulamasını cep telefonuna indiren vatandaşlar, bu şekilde, şahit oldukları suçları ya da şikâyetleri çevre, doğa ve hayvan polislerine bildirebilecek. Çevre, doğa ve hayvan polisleri suçüstü hallerinde idari para cezası uygulayabilecek.

Uyutmaya son verilecek

Çalışmayla belediyelerin sorumluluklarının artırılması planlanıyor. Buna göre, belediyeler bütçelerinin belli bir kısmını hayvan barınaklarına ayırmak zorunda kalacak. Belediyenin gelirine göre hesaplanacak bütçe, barınak yapımı ve kısırlaştırmalarda harcanacak. Sokakta yaşayan hayvanların uyutulması gibi uygulamalara son verilecek.

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların belediyeler tarafından 3 yıllık sürede kısırlaştırılmasının sağlanması planlanıyor. Böylece sahipsiz sokak hayvanlarının üremesi engellenecek.

Beslenme yerleri belirlenecek

Hayvanların kimliklerinin olması planlanan çalışmaya göre, beslediği hayvanı sokağa terk edenlere 2 bin TL para cezası verilecek. Hayvanların üzerine dijital kimlik takılacak. Böylelikle hayvanı kimin sokağa bıraktığı rahatlıkla tespit edilecek. Kimlik yaptırmayanlara 1200 TL para cezası kesilecek.

Hayvanların sağlıksız ortamlarda tutulduğu petshoplar kapatılacak. Park, bahçe ve arsalardaki beslenme noktalarını Tarım ve Orman Bakanlığı belirleyecek. Bu alanlar dışında hayvanların beslenmesi engellenecek.

Tehlikeli ırklara kısıtlama

Almanya, Hollanda gibi birçok ülke uygulamaları incelenerek hazırlanan çalışmayla, tehlikeli ırkların alım ve satımının yasaklanması planlanıyor. Tehlikeli ırkların alım satımı ile ilgili ağır para cezalarının olması da değerlendiriliyor. Ayrıca tehlikeli ırk sahiplerinin, kısırlaştırmak şartıyla mevcut hayvanlarına yaşadıkları sürece bakabilecekleri ifade ediliyor. Tehlikeli ırklar tasmasız gezdirilemeyecek, ağızlık takılması zorunlu olacak. Çocukların bulunduğu alanlara girmesi de önlenecek. Bu durumlarda çevre, doğa ve hayvan polislerine başvurulabilecek.

Tecavüze hapis cezası

Hayvanlara tecavüz ya da cinsel istismara hapis cezası verilmesi planlanıyor. Çalışmada "Hayvanlara tecavüz, cinsel istismarda ve hayvana eziyette 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak kaydı ile adli para cezası uygulanır" maddesinin yer alacağı değerlendiriliyor.

Ev hayvanı veya evcil hayvanları kasten öldürene 6 aydan 4 yıla kadar, cinsi tükenen ve kasten bir canlının cinsini tüketene 2 yıldan 5 yıla kadar, hayvan dövüştürenlere ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor.