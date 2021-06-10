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    Deniz salyası

    Deniz salyası rotasını Ege'ye çevirdi

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    Sputnik Türkiye
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    Çanakkale de müsilaj altında kaldı. Merkez, Kilitbahir-Eceabat arası ve Gelibolu sahilleri salyayla kaplandı. Uzmanlar, Ege’de de müsilaj oluştuğu uyarısında bulundu.

    Marmara Denizi’nin Ege’ye açılan kapısı olan Çanakkale de müsilaj kirliliğinin etkisi altında. Çanakkale’de denize kıyısı olan Karabiga’da bir gece önce sahil şeridi salya ile kaplıyken, rüzgarla sahildeki müsilaj Çanakkale Boğazı’na doğru yol aldı. Çanakkale merkezinde liman ve sahil şeridinde karadan 5-10 metreye kadar beyaz renkli salya mevcut.

    Milliyet gazetesinden Cihat Aslan'ın haberine göre, Çanakkale Sahili’nden rüzgarla birlikte kopan ve beyaz görüntüsüyle binlerce denizanasının birlikte hareket ediyormuş görüntüsü veren büyük müsilaj parçaları Kilitbahir ve Eceabat bölgesine doğru ilerliyor.

    'Mercanlar müsilajla kaplı'

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz,Marmara’dan gelen müsilajın bir bölümü Limni Adası’na, diğer bölümü de Gökçeada ile Gelibolu Yarımadası’ndan yukarı akıntı ile Saros’un içine doğru gidiyor. Boğazın içinde mercanların üstünün komple kaplı olduğunu biliyoruz. Müsilaj dört ayımızı felç etti. Ege’ye akan miktar fazla olmadığı için sıkıntı olmayacağını öngörüyorum” 

    'Kuzey Ege'de de oluşuyor'

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Şanver Çelik deniz salyasının seyri hakkında şunları söyledi:

    "Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi’ne üst akıntı mevcut. Hakim rüzgarlar değiştikçe bu akıntının hızı artıyor ve azalıyor. Şu an Çanakkale Boğazı’nda gördüğümüz müsilaj bu akıntının etkisiyle Limni Adası, Gökçeada ve Saroz Körfezi’ne doğru hareket ediyor. Kuzey Ege Denizi’nde birikimlerle karşılaşacağız. Güney Ege Denizi’ne gelince; tuzluluk, sıcaklık ve akıntı farklılıkları ve Ege ile Akdeniz’deki organizmaların dağılımlarının Marmara Denizi’nde sorun oluşturan organizmaların dağılımlarına benzer olmaması nedeniyle bu müsilajın Güney Ege’de etkili olacağını düşünmüyoruz."

    'Deniz giren oğlum hasta oldu'

    Gelibolu’da Üçköprüler mahallesinin ortasından geçen yaklaşık 200 metrelik Üçköprüler Deresi ise tamamıyla deniz salyasına bürünmüş.

    Kanalın etrafında kalan otel ve bina sahipleri kokudan ve görüntüden rahatsız. Kanala bitişik evi olan Bahar Yücel, “İki aydır böyle. Arada gidiyor rüzgarla geri geliyor. Oğlum 15 gün önce Saros’ta müsilajlı denize girdi. Ertesi gün ateşler içinde yandı. Önce koronavirüs sandık. Sonra ishal olduğunu öğrendik. Ben bu salyaya bağlıyorum” dedi.

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    Etiketler:
    deniz salyası, müsilaj, Ege Denizi, Marmara Denizi, Çanakkale
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