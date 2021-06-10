Küçükçekmece açıklarında müsilaj adası

Müsilaj, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nda yayılmaya devam ediyor.

Özellikle Marmara Denizi'nde birçok farklı noktada temizlik çalışmalarının başlamasına rağmen, deniz salyası Küçükçekmece açıklarını kapladı.

Görüntülerde hat şeklinde uzanarak adeta bir ada görünümü oluşturan müsilajın bir bölümü sahile kadar ilerleyerek, Menekşe Deresi’nin bazı bölgelerini de kapladı.

Marmara'dan iki günde 392 metreküp müsilaj toplandı

Öte yandan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da 'Marmara hepimizin' sloganıyla deniz temizliği seferberliği başlatılarak, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen 31 bölgede temizlik çalışması yapıldı.

Bu kapsamda ilk gün 15 bölgede denizden toplam 235.2 metreküp müsilaj toplandı. Çalışmaların ikinci gününde ise 16 bölgede denizden ve karadan toplama sistemi ile 156.6 metreküp müsilaj temizlendi.

İstanbul'da 103.8 metreküp deniz salyası toplandı

Müsilaj temizliği seferberliği kapsamında, 48 saatte İstanbul'da 103.8, Balıkesir'de 79, Kocaeli'nde 56, Yalova'da 53, Bursa'da 50, Çanakkale'de 27 Tekirdağ'da ise 23 metreküp olmak üzere toplam 391.8 metreküp müsilaj, Marmara Denizi'nden temizlenmiş oldu.

Ayrıca 'bariyer serme', 'sorbent yayma', 'yüzey sıyırma', 'kıyıdan uzak noktalarda müsilaj biriktirme' gibi faaliyetler için de 27 tekne kullanıldı. Temizlik faaliyeti, denizden toplam 46 temizleme gemisi ile karada ise 3 noktada gerçekleştirildi.

Meteorolojik koşullara bağlı olarak müsilaj oluşumunda değişmeler yaşandığı da bildirildi.