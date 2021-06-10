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    Karaburun Belediyesi'nden Çukur dizisi oyuncularının inşaatına suç duyurusu

    © Fotoğraf : IMDb
    Çevre
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    Show TV'de yayınlanan 'Çukur' adlı dizinin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan ve yönetmen Sinan Öztürk ile oyuncu Kerim Sarp Apak'ın, İzmir'in Karaburun İlçesi'nde satın aldıkları, birinci derece doğal SİT alanında kalan tarlaya inşaat yapmak istediği ortaya çıktı.

    Show TV'de yayınlanan 'Çukur' adlı dizinin başrol oyuncuları Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan ve dizinin yönetmeni Sinan Öztürk ile bir diğer ünlü oyuncu Kerim Sarp Apak, İzmir Karaburun'da arsa aldı.

    Birgün gazetesinin ANKA'dan aktardığına göre; kısa süre önce Karaburun'un Bozköy Mahallesi, Akçakilise Mevkii'nde 3 bin 350 metrekarelik (yaklaşık 3.5 dönüm) tarla vasfında, denize sıfır arazi satın alan 6 isim, ardından 19 Mart 2021 tarihinde, 60 bin TL sermaye ile 'Denize 0 Görsel Sanatlar Turizm Otelcilik Tarım İnşaat A.Ş.' adıyla bir şirket kurdu.

    Satın alınan ve birinci derece doğal SİT alanında kalan 3.5 dönümlük arazi, bu şirketin üzerine geçirildi. Adresi "İzmir'in Karabağlar İlçesi, Arap Hasan Mahallesi, 235 Sokak, No: 3" gösterilen şirkette temsile yetkili yönetim kurulu başkanı olarak da Mersin Tarsus'ta ikamet eden Mustafa Tekçe seçildi.

    'Kaçak yol açıldı'

    İki hafta önce SİT arazisinde çalışmalar başladı. Çok sayıda ağaç ve çalı türü bitki kesilerek araziye kaçak bir şekilde yol açılırken, parselin içinde kalan bitki örtüsü de tamamen temizlendi. Ardından teraslama yapılarak arazi inşaata hazır hale getirildi.

    Etrafı tel örgüyle çevrilen arazide çalışmalar sürerken, önceki gün Karaburun Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri da buraya bir baskın yaptı. SİT Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapan belediye ekipleri, inşaat çalışmalarını da durdurdu. Yapılan mühürleme işlemi ve tutanak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirilirken, cumhuriyet savcılığına da ayrıca suç duyurusunda bulunuldu.

    Bakir bir koyun yanı başında yer alan SİT arazisinin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon TL olduğu ifade edildi. Oyuncuların, denize sıfır bu arazide süper lüks karavan turizmi yapmayı planladığı öne sürüldü. Kurulan şirketin faaliyet alanları kısmında ise karavan turizminin yanı sıra otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, plaj, kafeterya, nargile salonu, gece kulübü, doğa ve su sporları gibi tesislerin işletebileceği bilgisi yer aldı.

    Her türlü inşaat ve müteahhitlik faaliyetlerini de yürütebileceği belirtilen şirketin, yurt içi yurt dışı tiyatro, sanat, eğlence gösterileri, konserler ve müzikaller tertip edebileceği; artistik ajans, bale, mankenlik, figürasyon hizmetleri verebileceği; yerli yabancı sanatçı bağlantıları kurup anlaşma yapabileceği; reklamcılık ve basın işleri yürütebileceği; belgesel, sinema, reklam, tanıtım filmlerinin yanı sıra klip çekebileceği; bu alanlarda danışmanlık hizmeti sağlayabileceği de ticaret siciline bildirildi.

    'Burası özel çevre koruma alanı'

    Karaburun Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin Erdoğan doğa talanına yönelik tepkisini dile getirdi. Bölgenin birinci derecede doğal SİT alanında kalmasının yanı sıra 15 Mart 2019 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇK) ilan edildiğini hatırlatan Başkan Erdoğan; kaçak yapılara, konteynerlere ve SİT alanlarının talanına kesinlikle izin vermeyeceklerini vurguladı.

    Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

    "Katiyen doğal dokumuzun bozulmasına, teneke çöplüğü haline getirilmesine cevaz vermeyeceğiz. Topluma mal olmuş kişilerin de tüm davranışlarında dikkatli olması gerekiyor. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok. A ya da B kişisi fark etmez. Biz herkese yaptığımız rutin işlemleri yaptık. Tutanaklandırıp mühürledik. Bakanlığa ve cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulunduk. İnanın şu an bölgemde en az 600 konteyner var. Yıkım işlemi yapıyorum her gün. Giderek artacak da bunlar. Bizden geçit yok. Yasal, bölgenin dokusuna uygun, bozmayan girişimlere açığız. Ama dokumuzu bozdurmayız."

    O bölgede biyolojik çeşitlilik araştırması yapılıyordu

    Karaburun Kent Konseyi Genel Sekreteri Aykut Uçar ise bölgede rüzgar/güneş enerji santralleri ve balık çiftliklerinin yarattığı tahribata karşı ciddi bir mücadele verdiklerini anlatırken, şunları söyledi:

    "Mordoğan ve Karaburun'da merkez yerleşimin dışında inşaat faaliyeti yürütmek yasak. Dolayısıyla bu dizi ekibinin yaptığı inşaat faaliyeti de yasa dışı. Ayrıca o bölgede henüz tamamlanmamış bir biyolojik çeşitlilik araştırması sürüyor. Çalışmanın bir yıl tamamlandı, 14-15 uzman bir yıl daha arazide faaliyete devam edecek. Tahrip edilen yer de araştırma alanının içinde. Belki de orada pek çok endemik bitki türü vardı. Belki özel sürüngenler, kuşlar ve onların üreme alanıydı. Bugün artık bunları tespit etme şansımız kalmadı. Çünkü alan tahrip edildi. Biz Karaburun'la ilgili hassasiyet beklerken, özellikle topluma mal olmuş sanatçıların böyle bir inşaat girişiminde bulunması hepimizi üzdü."

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    Etiketler:
    Kaçak bina, Kaçak, Necip Memil, Aras Bulut İynemli, Show TV, Çukur, İzmir, Karaburun, Sit alanı
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