Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 392 metreküp müsilajı denizimizden toplayarak bertarafa gönderdik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin başlatılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Kurum, şunları kaydetti:
"Marmara Denizimizi kaplayan müsilajla mücadelemizde, 8 ve 9 Haziran günlerinde toplamda 392 metreküp müsilajı denizimizden toplayarak, bertarafa gönderdik. Marmara Denizi Koruma Eylem Planımızı kararlılıkla uygulayarak, temizliğimize devam edeceğiz. 8 Haziran'da 15 bölgede denizden 235.2 metreküp, 9 Haziran'da 16 bölgede denizden ve karadan 156.6 metreküp müsilajı temizledik. Şehirlerimize göre; İstanbul 103.8 metreküp, Balıkesir 79 metreküp, Kocaeli 56 metreküp, Yalova 53 metreküp, Bursa 50 metreküp, Çanakkale 27 metreküp, Tekirdağ 23 metreküp müsilaj topladık."
2⃣ 8 Haziran'da 15 bölgede denizden 235,2 m³, 9 Haziran'da 16 bölgede denizden ve karadan 156,6 m³ müsilajı temizledik.🌊— Murat KURUM (@murat_kurum) June 10, 2021
Şehirlerimize göre;
👉İstanbul 103,8 m³
👉Balıkesir 79 m³
👉Kocaeli 56 m³
👉Yalova 53 m³
👉Bursa 50 m³
👉Çanakkale 27 m³
👉Tekirdağ 23 m³ müsilaj topladık.
Bakan Kurum, Marmara Denizinde bin kişilik ekip, 46 temizleme gemisi ve 27 tekneyle 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirterek, "Medeniyetimizin göz bebeği şehirlerimizi, Marmara Denizimizi ve deniz canlılarımızı kaderine terk etmeyerek, kirlilikten kurtaracağız" ifadesini kullandı.
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