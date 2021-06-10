Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 392 metreküp müsilajı denizimizden toplayarak bertarafa gönderdik

Bakan Kurum, "Marmara Denizi'mizi kaplayan müsilajla mücadelemizde, 8 ve 9 Haziran günlerinde toplamda 392 metreküp müsilajı denizimizden toplayarak bertarafa gönderdik" açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin başlatılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Marmara Denizimizi kaplayan müsilajla mücadelemizde, 8 ve 9 Haziran günlerinde toplamda 392 metreküp müsilajı denizimizden toplayarak, bertarafa gönderdik. Marmara Denizi Koruma Eylem Planımızı kararlılıkla uygulayarak, temizliğimize devam edeceğiz. 8 Haziran'da 15 bölgede denizden 235.2 metreküp, 9 Haziran'da 16 bölgede denizden ve karadan 156.6 metreküp müsilajı temizledik. Şehirlerimize göre; İstanbul 103.8 metreküp, Balıkesir 79 metreküp, Kocaeli 56 metreküp, Yalova 53 metreküp, Bursa 50 metreküp, Çanakkale 27 metreküp, Tekirdağ 23 metreküp müsilaj topladık."

2⃣ 8 Haziran'da 15 bölgede denizden 235,2 m³, 9 Haziran'da 16 bölgede denizden ve karadan 156,6 m³ müsilajı temizledik.🌊



Şehirlerimize göre;

👉İstanbul 103,8 m³

👉Balıkesir 79 m³

👉Kocaeli 56 m³

👉Yalova 53 m³

👉Bursa 50 m³

👉Çanakkale 27 m³

👉Tekirdağ 23 m³ müsilaj topladık. — Murat KURUM (@murat_kurum) June 10, 2021

Bakan Kurum, Marmara Denizinde bin kişilik ekip, 46 temizleme gemisi ve 27 tekneyle 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirterek, "Medeniyetimizin göz bebeği şehirlerimizi, Marmara Denizimizi ve deniz canlılarımızı kaderine terk etmeyerek, kirlilikten kurtaracağız" ifadesini kullandı.