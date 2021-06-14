Çanakkale Boğazı’nda deniz salyası etkisini sürdürüyor: Ege Denizi’ne doğru ilerlemeye başladı

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nda görülen deniz salyası etkisini sürdürmeye devam ediyor. İHA'nın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi'nden Kuzey Ege’ye kadar ilerleyen müsilaja karşı temizlik seferberliği başlatılmıştı.

Çanakkale sahillerinde 4 günde yaklaşık 65 metreküp müsilaj toplandı.

Yat Limanı ve feribot iskelesinde çoğalan müsilaj, geçtiğimiz haftalarda lodos nedeniyle Sarıçay’ın içerisine de dolmuştu.

Çanakkale Boğazı’nda müsilaj etkisini sürdürüyor: Yeniden Ege Denizi’ne doğru ilerlemeye başladı https://t.co/SOJD4N97PP pic.twitter.com/UdaU8kz5U6 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 14, 2021

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