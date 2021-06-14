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    Katil gal arısı

    Kastamonu ormanlarında 'katil arı' görüldü: Kestane ağaçlarını kuruttu

    © DHA
    Çevre
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/cevre/202106141044728139-kastamonu-ormanlarinda-katil-ari-goruldu-kestane-agaclarini-kuruttu/

    Kestane üreticileri arasında 'katil arı' olarak bilinen ve kestane ağaçlarının tamamen kurumasına neden olan 'gal arısı' Kastamonu ormanlarında görüldü. Geçimini arıcılıkla sağlayan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

    Anavatanı Çin olan ve Türkiye'de ilk defa Yalova ile Bursa bölgesinde görülen gal arısı, Kastamonu'nun Cide ilçesinde de tespit edildi. Kestane ağaçlarının tomurcuklarına yerleşerek, çiçek açmasını engelleyen ve arıcılar arasında katil arı diye adlandırılan gal arısı, zamanla kestane ağaçlarının kurumasına da neden oluyor.

    Bölgede görülen gal arısı sonrası Beltepe köyüne gelen Kastamonu Arıcılar Birliği üyesi ve Cide temsilcisi Bahri Kısa, kestane ormanlarını gezerek gal arısının ağaçlara verdiği zararları inceledi. Bahri Kısa, gal arısı nedeniyle yüzde 70'e varan verim kayıplarının olacağını ifade etti:

    "Gal arısı dediğim illet Cide'ye de ulaştı. Arıcılarımızın ve kestane meyvesiyle geçinen ailelere, yüzde 70 oranında bal ve kestane meyvesi kaybı vereceğini düşünüyoruz. Daha önce Zonguldak ve Bartın illerinde de görülen bu hastalık sonrası oralarda biyolojik bir çalışma başlatılmış. Yetkililerden en yakın zamanda Cide'de de aynı çalışmanın başlatılması, bal ve kestane meyvesiyle geçimini sağlayan köylülerin bu illetten kurtulmanı istiyoruz."

    ‘Biyolojik mücadeleyi bekliyoruz'

    Geçimini arıcılıkla sağlayan, gal arısını bölgede ilk tespit eden Ali Yalçın, "4 yıldan beri arıcılıkla uğraşıyorum. Kestane ağaçlarında gal arısını ilk tespit eden benim. İnternet üzerinden bu arıyı daha önce görmüştüm, kendi kestane ağaçlarımızda var mı diye baktığımda gal arısını gördüm. Durumu birlik başkanımıza, Kastamonu Arıcılar Birliği'ne ve Orman Bölge Müdürlüğümüze bildirdik. Biyolojik mücadeleyi bekliyoruz" dedi.

    400 kovan arısı bulunan Muharrem Gürçay ise gal arısı hakkında çok bilgi sahibi olmadıklarını belirtti:

    "3 tane geçim kaynağımız, fındık, kestane ve arıcılık. Bunun içinde kestane iki defa geçiyor, balı ve meyvesiyle. Böcek hakkında çok bilgimiz yok ama ülkemizde her geçen gün çoğalıyor. Ağaçlara larvalarını bırakıp meyve vermesini engelliyor ve sonunda ağacın komple kurumasına neden oluyor."
    ‘Memleketimizde görülen hastalık kestane ağaçlarımıza yayılmış durumda’

    Arıcılıkla geçimini sağlayan Erhan Aksoy da, "Birinci uğraşımız ve geçim kaynağımız arıcılık. Şu an arılarımızın mevcut durumları önceki yıllara göre sıkıntılı. Memleketimizde görülen hastalık kestane ağaçlarımıza yayılmış durumda. Yetkililere sesleniyor ve çözüm istiyoruz" dedi.

    Kestane meyvesi toplayarak geçimini sağlayan Kerem Yılmaz da şunları söyledi:

    "Kendimi bildim bileli hem kestanenin meyvesini topluyorum hem de arıcılıkla geçiniyorum. Zaten 25 yıldır süren dal kanseri denilen hastalıkla mücadelemiz var. Maalesef bu yıl gal arısı denen böcek de musallat oldu kestaneye. Bunun biyolojik bir mücadelesi varmış. Torymus Sinensis adlı böcek salınıp bunun mücadelesi yapılıyormuş. Yetkililerden Cide'ye laboratuvarının kurulup buraya salınmasını istiyoruz."
    Etiketler:
    Orman, Ağaç, kestane, Kastamonu, Katil arı
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