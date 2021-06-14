Bakan Kurum: Toplam 2166.5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik, 51 tesise idari para cezası verdik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün itibari ile 2166.5 metreküp müsilajın bertarafa gönderildiğini söyledi. Kurum, "1201 denetimde 51 tesise idari para cezası verdik" ifadesini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi’nde müsilajdan kaynaklanan kirliliğin 7 gün 24 saat esaslı çalışılarak deniz ortamından giderilmesi, toplanması ve yönetimine ilişkin 8 Haziran'da en büyük deniz temizliği seferberliğinin başlatılacağını duyurmuştu.

Seferberlikte gün gün kat edilen mesafeyi paylaşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum temizlenen müsilajı 2166.5 metreküp olarak açıkladı. Bakan Kurum şöyle konuştu:

"Marmara Denizi'mizdeki seferberliğimizde, 13 Haziran’da temizlediğimiz 469.5 metreküp müsilajla toplam 2166.5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik. Denetimlerimizi sıklaştırarak sürdürüyoruz. 1201 denetimde 51 tesise idari para cezası verdik. Çevremizi, denizimizi kirletenlere kapatma dahil ceza işlemlerini, kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz."

5⃣ Denetimlerimizi sıklaştırarak sürdürüyoruz. 1.201 denetimde 51 tesise idari para cezası verdik. Çevremizi, denizimizi kirletenlere kapatma dahil ceza işlemlerini, kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz.



Marmara Denizi'mizi ve deniz canlılarımızı birlikte kurtaracağız. 🐟🦀 — Murat KURUM (@murat_kurum) June 14, 2021

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