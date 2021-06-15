Darıca kıyılarından her gün 2.5 ton müsilaj toplanıyor

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde görülen müsilaj, deniz yüzeyinde kalın tabaka oluşturdu. Kentin birçok sahilinde görülen müsilaj için temizlik çalışmaları da sürdürülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, her gün deniz süpürgeleriyle deniz yüzeyinden yaklaşık 2.5 ton müsilaj topluyor.

Fırsat buldukça sahilde gezdiğini belirten Musa Kılıç, kötü görüntüden rahatsız olduklarını belirterek, “Bu kadar güzel manzaralarda böyle kötü görüntüler oluşması bizleri üzüyor. Umuyorum ki deniz en kısa zamanda eski güzelliğine kavuşacaktır” dedi.