2 metrelik yılan kendi boyundaki yılanı yuttu

Şenoba’da ailesiyle birlikte pikniğe giden Yılmaz Bulut oturdukları alandan kalkıp gezerken yanından geçtiği çalılardan bir ses geldiğini fark etti.

Sese doğru giden Bulut, 2 metre boyu olan siyah bir yılanın kendi boyunda bir yılanın yarısını yutmuş diğer yarısını da yutmaya çalıştığını fark etti.

Bulut, bir süre kayda aldıktan sonra oradan uzaklaşıp oturdukları piknik alanına geçti.