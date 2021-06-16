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    Prof. Dr. Deniz Ayas

    Müsilaj uyarısı: 'Marmara'daki boyutta olmasa da Akdeniz de risk altında'

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/cevre/202106161044746850-musilaj-uyarisi-marmaradaki-boyutta-olmasa-da-akdeniz-de-risk-altinda/

    Uzun yıllardır denizde çok çeşitli araştırmalar yapan Prof. Dr. Deniz Ayas’tan Akdeniz için korkutan uyarı geldi. Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj sorununun, denize kıyısı olan tüm kentlerin de sorunu olabileceğine dikkat çeken Ayas, “Marmara’daki boyutta olmasa da tüm Akdeniz’de de görülüyor. Akdeniz de risk altında” dedi.

    Son dönemde Marmara Denizi'nde büyük bir çevre felaketine neden olan müsilaj (deniz salyası), Türkiye’nin gündeminde ilk sıralardaki yerini koruyor.

    Müsilajı temizlemek için yoğun çaba sarf edilirken, aslında doğal bir fenomen olan müsilajın bu derece artmasının nedenleri, en önemli tartışma konularından biri haline geldi.

    Tüm Türkiye şu anda Marmara Denizi'ne kilitlenmişken, başta Akdeniz olmak üzere diğer denizlerimizin de risk altında olduğu ortaya çıktı.

    Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, tehlikenin boyutlarını ve müsilaj tehdidinin Akdeniz ayağını anlattı.

    Prof. Dr. Ayas, müsilajı ‘denizdeki fitoplankton denilen alglerin oluşturdukları organik bir bileşik’ olarak tanımladı.

    Ayas, “Müsilaj oluşturan algler, bunu doğal bir salgı olarak üretirler. Aslında müsilaj oluşturmak ya da alglerin belli dönemlerde bu müsilajı fazla oluşturması doğal bir fenomen olarak adlandırılıyor. Belli şartlar bir araya geldiğinde bu algler sayılarını artırarak müsilaj sorununu meydana getiriyorlar” dedi.

    Ayas müsilajı oluşturan alglerin, kirlilik yüküyle ve su sıcaklığı etkisiyle sayılarını artırdıklarını da söyledi:

    “Marmara Denizi, daha durağan bir deniz, ayrıca bu bölgede 25-30 milyon insan yaşıyor. Burada insan kaynaklı üretilen suyun deşarjı temel problem olabilir, endüstriyel proseslerden çıkan nitrat, azot, fosfor ve iz elementlerden zengin maddelerin yine deşarjı söz konusu ve bu tam bir uygun ortam oluşturuyor."

    Prof. Dr. Ayas'ın verdiği bilgilere göre, müsilaj tüm Akdeniz'de görülüyor. Orada müsilajın şimdilik Marmara'daki boyutta olmadığını vurgulayan Ayas, "Marmara’daki gibi sıklığının da arttığını görüyoruz. Her sene balık ağlarına takılan müsilajlar konu oluyor. Biz biliyoruz bunu ama bu boyutuyla olması gündem oluşturdu” dedi.

    Kirliliğin bütün sahil kentleri için ciddi bir problem olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ayas, Mersin’deki olası müsilaj riskini ise şöyle değerlendirdi:

    “Mersin özelinde baktığınızda, çok fazla sahil sitesi var. Bu sitelerdeki atık sular denize deşarj ediliyor. Kentin suları da yine derin deniz deşarjı şeklinde veriliyor. Bunun dışında tarımsal bir il ve çok fazla gübre kullanımı var. Bunlar yeraltı ve yerüstü sularıyla denize taşınıyor. Mersin’de de risk var tabii ki ama bu riskin Marmara boyutunda olmadığını değerlendiriyorum.”

    ‘Tüm sahil kentlerimizde risk var’

    Sorunun çok büyük olduğunu söyleyen Ayas, mutlaka ileri arıtma sistemleri ve biyolojik arıtma sistemlerinin olması; bunların kontrolünün de ciddi anlamda yapılması gerektiğini söyledi:

     “Tüm sahil kentlerimizde düzeyi düşük ya da yüksek bir risk var; çünkü çok fazla deşarj ediyoruz, çok fazla kirlilik yükünü denize bırakıyoruz. Burada yapılması gereken şey; Marmara’da yapıldığı gibi hem merkezi hem de yerel otoritelerin bu deşarjlar konusunda kontrollerini artırmaları.”

    Ayas, müsilajın deniz ekosistemine etkileriyle ilgili de şunları söyledi:

    “Müsilajın yoğun olduğu ve anoksik şartların oluştuğu bölgelerde sesil dediğimiz hareketsiz canlılar için sıkıntılı bir durum oluşturuyor. Ama balıklar ve benzeri hareketli canlılar için herhangi bir risk söz konusu değil.”

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    Etiketler:
    Temizlik, Uyarı, Tehlike, Akdeniz, Marmara Denizi, deniz salyası, müsilaj
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