İzmit Körfezi’ni kırmızıya boyayan firma mühürlendi.

Dere üzerinde faaliyet gösteren Eral Atık Yönetim A.Ş.'ye ait atık yönetimi tesisinden deşarj edilen atık sıvı madde, önce Kilez Deresi’ni, daha sonra ise İzmit Körfezi’ni kırmızıya bürüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve İSU Genel Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemeler neticesinde, dere ve İzmit Körfezi’ni kırmızıya bürüyen atık maddenin atık yönetimi tesisinden kaynaklandığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından Gayri Sıhhi Müesseseleri İnceleme Kurulu tarafından, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden uygunluk görüşü alınıncaya kadar tesisinin faaliyetten men edilmesi kararı verildi.

Alınan kararın ardından dün akşam saat 16.00 itibariyle firmanın kapısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve polis ekipleri tarafından mühür vuruldu.