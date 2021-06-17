Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan müsilaj açıklaması: 12 milyon 38 bin TL idari para cezası uyguladık

4⃣ Marmara Denizi'mizde 2008'den beri yürüttüğümüz deniz suyu kalitesi incelemesini, Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde ODTÜ ve TÜBİTAK-MAM iş birliğinde 91'den 150'ye çıkardık.



Marmara Denizi'miz ve deniz canlılarımız için hep birlikte hiç durmadan çalışıyoruz. 🎣🦑