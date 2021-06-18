Tesadüfen fark edilen el figürlü ağaç koruma altına alındı

Bartın'da merkeze bağlı Hasankadı beldesinde gövdesinde el figürü oluşan gürgen ağacı, Orman İşletme Şefliği tarafından koruma altına alındı. Ağacın önüne tabela asıldı.

Bartın'da Hasankadı Belediye Meclisi üyesi Zülkari Ceylan, geçtiğimiz yıl ormanda gezerken bir ağaç gövdesindeki el figürünü fark etti.

Ceyhan'ın fotoğrafladığı ve sosyal medyada paylaştığı el figürü, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Orman İşletme Şefliği, ağacın yanına koruma altına alındığı belirten bir tabela koydu.

Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, beldeye ağacı görmek için çok sayıda turistin geldiğini söylerken, çınar ağacının 400 yıllık olduğuna dikkat çekti.

Emiroğlu, el figürlü ağacın dışında kırlangıç şelalesinde yer alan 'kalpli kaya'nın da görülmeye değer olduğunu sözlerine ekledi.