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    Görkemli görünümüyle dikkat çeken aslan balığı

    Dünya Doğayı Koruma Vakfı: Akdeniz'de istilacılar yerli türleri yok ediyor

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    Dünya Doğayı Koruma Vakfı, küresel ısınmayla birlikte Akdeniz’de su sıcaklığının diğer deniz ve okyanuslara göre yüzde 20 daha hızlı olduğunu duyurdu. Vakıf, ‘1000 yabancı tür Akdeniz’in ısınan sularına göç ederek yerel türlerin yerini almış durumda. Akdeniz giderek daha da tropikalleşiyor’ uyarısında bulundu.

    Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) iklim değişikliğinin Akdeniz’de yaratacağı değişimlere ilişkin yeni raporu, Akdeniz'deki yerli türlerin yok olma tehlikesi tehditlerini içeren tespitlerle dolu.

    Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, "İklim Değişikliğinin Akdeniz’deki Etkileri Raporu"nda, "2100 yılına gelindiğinde deniz seviyesi 1 metreden fazla yükselecek ve bölge nüfusunun 3’te 1’i bu durumdan olumsuz etkilenecek" denildi.

    Denizin tropikalleşmesi ve artan sıcaklıklar nedeniyle yerel türlerin yok olacağına dikkat çekilen raporda, "126’sı balık türü olmak üzere yaklaşık 1000 yeni istilacı tür Akdeniz’e giriş yaptı ve bazı bölgelerde yerel türlerin popülasyonlarında yüzde 40’a varan azalmaya neden oldu. Havza içinde de balık türleri güneydeki Afrika kıyılarından, ısınan kuzey sularına doğru hareket ediyor. Bugün artık neredeyse 1000 yabancı tür Akdeniz’in ısınan sularına göç ederek yerel türlerin yerini almış durumda" tespitlerine yer verildi.

    'Balıkçılar balıktan çok denizanası avlıyor'

    Denizanalarının sayısındaki artış ve aşırı avlanma baskısıyla doğal avcıların çoğunun yok olduğu havza genelinde, besin zincirlerinin olumsuz etkilendiği belirtilirken, "Güney sularında denizanası istilaları artık her yıl meydana geliyor ve daha uzun sürüyor. Denizanaları balık larvalarını avlayıp diğer ticari türler ile besin yarışına girerken, balıkçılar balıktan çok denizanası yakalıyor" denildi.

    Posidonia çayırlarının Akdeniz ülkelerinin neden olduğu karbon emisyonlarının yüzde 11 ila yüzde 42’sini depoladığına yer verilen raporda, "Posidonia çayırları ısınan sular ve yükselen deniz seviyesi tehdidiyle karşı karşıya. Bu biyoçeşitliliği ve mavi karbonu da son derece olumsuz etkiliyor. Gorgonların yüzde 30’u 2018’de İtalya’da meydana gelen tek bir fırtınada yok oldu. Akdeniz ekosistemlerinde önemli işlevler üstlenen mercan türleri aşırı hava olayları nedeniyle yok oluyor. Bu patojenin yayılmasına ısınmanın ve tuzluluk seviyesindeki artışın neden olduğu düşünülüyor" ifadeleri kullanıldı.

    WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Akdeniz’in artık eskisi gibi olmadığını daha da tropikalleştiğini söyledi. "Ekonomilerimizi, geçim kaynaklarımızı ve Akdeniz’in sağladığı faydaları olumsuz etkileyebilecek büyük bir riskle karşı karşıyayız" diyen Pasinli, "Mevcut eğilimi tersine çevirmek istiyorsak, insan baskısını azaltmalı, denizin ısınmaya karşı direncini artırmalıyız” dedi.

    Aslı Pasinli, şu tespitlerde bulundu:

    "Akdeniz havzasının tamamında habitatlar değişiyor, balık popülasyonları azalıyor. Yerel yumuşakçalar İsrail sularında neredeyse yüzde 90 azaldı. Akdeniz’in sularının Kızıldeniz kökenli türlerin kolonileşmesine elverişliliği nedeniyle Akdeniz ve Ege kıyılarında aslan balığı, balon balığı ve sokar olmak üzere üç istilacı tür özellikle Doğu Akdeniz sularımızda yayılım gösteriyor. Sokar balığı, son yıllarda yerel balıkçılar tarafından yakalanan avın yüzde 80’ini oluşturmaya başladı."
    Etiketler:
    Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Aslı Pasinli, Türkiye, Kirlilik, Akdeniz
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