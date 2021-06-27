Bakan Kurum: 1 Ocak 2022 itibaren, ambalajlı ürünler depozito yönetim sistemi kapsamına alınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "1 Ocak 2022 itibarıyla uygulanmaya başlayacak depozito sistemi ile içecekler öncelikli olmak üzere belirlenecek diğer ambalajlı ürünler depozito yönetim sistemi kapsamına alınacak" dedi.