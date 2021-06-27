Marmaris'te orman yangını; plajdakiler korkuyla izledi

Marmaris ile İçmeler kara yolu üzerindeki Pamucak mevkisinde, orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yayılarak etkisini artırırken, ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan ve havadan yangına müdahale etti.

Yangının yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmadığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi.