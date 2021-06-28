Müsilaj için oluşturulan Bilim Kurulu yarın ilk toplantısını gerçekleştiriyor

Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilajdan temizlemek için hazırlanan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planının ardından, Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde, 21 bilim insanından oluşturulan Bilim ve Teknik Kurulu ilk toplantısını 29 Haziran'da (yarın) yapacak.

21 bilim insanından oluşan ve başkanlığı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın yaptığı Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu'nun yarın ilk toplantısını gerçekleştireceği aktarıldı.

Sabah'tan Abbas Çakar'ın haberine göre Marmara Denizi'nin hidrodinamik, hidrobiyolojik şartları ile kimyasal yapısına, müsilaj ve diğer kirlilik unsurlarının temel sektörel etkileri ile sektörlerin deniz kirliliği üzerine etkisine odaklanacak kurul, ilk toplantısını 29 Haziran 2021 günü TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde yapacak.

Toplantı öncesi saat 14:00'de Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, basın mensuplarına bilgilendirme gerçekleştirilecek.

Ne olmuştu?

Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilajdan temizlemek için yapılan ilk inceleme ve araştırmalar sonrasında, Kocaeli'nde gerçekleştirilen toplantıda 22 maddelik eylem planı açıklanmıştı

8 Haziran günü Marmara'dan müsilajın temizlenmesi amacıyla top yekün bir çalışma başlatıldı. Bu arada 24 Haziran günü Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde, 21 bilim insanından oluşturulan Bilim ve Teknik Kurulu duyurulmuştu.

Müsilaj ile mücadele kapsamında hazırlanan 'Eylem Planı'nın ilk maddesinde yer alan ve Marmara Bölgesi'nde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sanayi odaları ve STK'lardan geçmiş günlerde bir koordinasyon kurulu oluşturulmuştu. Aynı maddede belirtildiği gibi bir de Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde Bilim ve Teknik Kurulu oluşturulmuştu.

Kurul'da kimler var?

Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Kurul Başkanı

Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Başkanı

Kurul Üyeleri

Doç. Dr. Ahsen Yüksek, İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, Boğaziçi Üniversitesi / İBB, Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi / MARMOD, Prof. Dr. Bülent Keskinler, Gebze Teknik Üniversitesi, Doç. Dr. Çolpan Polat Beken, TÜBİTAK MAM, Prof. Dr. Funda Yercan, Piri Reis Üniversitesi, Prof. Dr. Güçlü İnsel, İstanbul Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Güleda Engin, Yıldız Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Gülşen Altuğ, İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. İzzet Öztürk, İstanbul Teknik Üniversitesi / TÜBA, Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. Melike Gürel, İstanbul Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Mete Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Mustafa Sarı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Nuray Çağlar, İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. Nüket Sivri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Dr. Osman Okur, TÜBİTAK MAM Başkanı, Prof. Dr. Saadet Karakulak, İstanbul Üniversitesi, Dr. Selma Ayaz, TÜBİTAK MAM Ens. Md., Prof. Dr. Sevil Veli, Kocaeli Üniversitesi,