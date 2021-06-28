Kayıt
20:08 28 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Müsilaj - deniz salyası

    Müsilaj için oluşturulan Bilim Kurulu yarın ilk toplantısını gerçekleştiriyor

    © İHA / UTKU YAŞAR CÜCE
    Çevre
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044789351_0:0:1998:1124_1200x675_80_0_0_e8fa0c455ec8cb5c528845b5eee0f26d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/cevre/202106281044838613-musilaj-icin-olusturulan-bilim-kurulu-yarin-ilk-toplantisini-gerceklestiriyor-/

    Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilajdan temizlemek için hazırlanan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planının ardından, Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde, 21 bilim insanından oluşturulan Bilim ve Teknik Kurulu ilk toplantısını 29 Haziran'da (yarın) yapacak.

    21 bilim insanından oluşan ve başkanlığı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın yaptığı Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu'nun yarın ilk toplantısını gerçekleştireceği aktarıldı.

    Sabah'tan Abbas Çakar'ın haberine göre Marmara Denizi'nin hidrodinamik, hidrobiyolojik şartları ile kimyasal yapısına, müsilaj ve diğer kirlilik unsurlarının temel sektörel etkileri ile sektörlerin deniz kirliliği üzerine etkisine odaklanacak kurul, ilk toplantısını 29 Haziran 2021 günü TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde yapacak.

    Toplantı öncesi saat 14:00'de Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, basın mensuplarına bilgilendirme gerçekleştirilecek.

    Ne olmuştu?

    Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilajdan temizlemek için yapılan ilk inceleme ve araştırmalar sonrasında, Kocaeli'nde gerçekleştirilen toplantıda 22 maddelik eylem planı açıklanmıştı

    8 Haziran günü Marmara'dan müsilajın temizlenmesi amacıyla top yekün bir çalışma başlatıldı. Bu arada 24 Haziran günü Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde, 21 bilim insanından oluşturulan Bilim ve Teknik Kurulu duyurulmuştu.

    Müsilaj ile mücadele kapsamında hazırlanan 'Eylem Planı'nın ilk maddesinde yer alan ve Marmara Bölgesi'nde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sanayi odaları ve STK'lardan geçmiş günlerde bir koordinasyon kurulu oluşturulmuştu. Aynı maddede belirtildiği gibi bir de Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde Bilim ve Teknik Kurulu oluşturulmuştu.

    Kurul'da kimler var?

    Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Kurul Başkanı

    Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Başkanı

    Kurul Üyeleri

    Doç. Dr. Ahsen Yüksek, İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, Boğaziçi Üniversitesi / İBB, Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi / MARMOD, Prof. Dr. Bülent Keskinler, Gebze Teknik Üniversitesi, Doç. Dr. Çolpan Polat Beken, TÜBİTAK MAM, Prof. Dr. Funda Yercan, Piri Reis Üniversitesi, Prof. Dr. Güçlü İnsel, İstanbul Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Güleda Engin, Yıldız Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Gülşen Altuğ, İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. İzzet Öztürk, İstanbul Teknik Üniversitesi / TÜBA, Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. Melike Gürel, İstanbul Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Mete Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Mustafa Sarı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Nuray Çağlar, İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. Nüket Sivri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Dr. Osman Okur, TÜBİTAK MAM Başkanı, Prof. Dr. Saadet Karakulak, İstanbul Üniversitesi, Dr. Selma Ayaz, TÜBİTAK MAM Ens. Md., Prof. Dr. Sevil Veli, Kocaeli Üniversitesi, 

    Etiketler:
    bilim kurulu, müsilaj, Marmara Denizi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Başkentin işlek meydanlarından Popolo'da oluşturulan taraftar alanında toplanan binlerce İtalyan, İtalya-Avusturya maçını dev ekrandan takip etti.
    Roma'da dev ekranda İtalya-Avusturya maçı
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Kanal İstanbul'un güzergahı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet