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    Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, Bostancı Sahilinde etkisini yer yer sürdürüyor.

    Doç. Dr. Yücel: Müsilaj ilk 30 metreye sıkışmış durumda, büyümesinin biraz durduğunu görüyoruz

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    Çevre
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    ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün araştırma gemisi Bilim-2, Marmara Denizi'nde müsilaj oluşumunu araştırmak üzere bir ay süren araştırma yaptı. Doç. Dr. Mustafa Yücel, "En önemli bulgu, müsilaj ilk 30 metreye sıkışmış durumda. Üremesinin, büyümesinin biraz durduğunu görüyoruz" dedi.

    Marmara Denizi'nde birçok noktada görülen müsilaj oluşumunu araştırmak üzere ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün araştırma gemisi Bilim-2 seyrüfesere çıkmıştı.

    Bir aydır Marmara Denizi genelinde çalışma yürüten bilim ekibinin son çalışmaları ve tespitleriyle ilgili Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel, bilgilendirmelerde bulundu.

    Bilim- 2 gemisinde bulunan ahtapot, çoklu karot örnekleyici cihazı ve derin suya özel geliştirilmiş sensörlü cihazlarla müsilajın derin sulara, 100 metre ve altına inip inmediğine bakıldı. Bilim ekibi müsilajın etkilerini inceledi.

    Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, yürüttükleri çalışmaların ardından tekrar karaya dönen ve yapılan ikmalin ardından yeniden sefere çıkarak araştırmalarını sürdüreceklerini söyleyen Doç. Dr. Mustafa Yücel, "En önemli bulgu, müsilaj ilk 30 metreye sıkışmış durumda. Üremesinin, büyümesinin biraz durduğunu görüyoruz. Yaptığımız araştırmalar daha derin suya inmediğini gösteriyor ve derin deniz tabanına da müsilaj tabakanın çökmediğini son günlerde bulduk" diye konuştu.

    'Marmara için nispeten olumlu bir haber'

    Çanakkale Boğazı'ndan Ege'ye doğru müsilaj tabakalarının önemli bölümünün çıktığını belirten Doç. Dr. Mustafa Yücel, "Şu an zaten uydu verilerinden de gördüğümüz, Tabii bu Ege Denizi için bir risk ama Marmara için bu nispeten olumlu bir gelişme" dedi.

    İstanbul'daki müsilaj durumuyla ilgili de bilgiler veren Mustafa Yücel, "İstanbul'un açığına çıktığınızda, akıntının etkisi altında olmayan İstanbul'un güneyindeki deniz alanlarına baktığınızda müsilaj oradaydı. O dipteki müsilajın rüzgar ve akıntılardaki bir değişim ile tekrar yüzeye çıkıp İstanbul'un bazı kıyılarını vurma riski hala var" dedi.

    Müsilajın ilerlemediğini, dibe inmemiş durumda olduğunu dile getiren Doç. Dr. Mustafa Yücel, "Eğer yeni bir besin girdisi olmazsa büyük yağışlar, karasal girdiler ani azot fosfor yükünü arttırıcı girdiler olmaz, biz açıkçası yaz içerisinde daha duracağını öngörüyoruz" diye konuştu.

    1210 metreden örnekler alındı

    Yücel, özel bir cihazla sediman karotu örneği çıkardıklarını ve bunun ilk olduğunu dile getirerek "Bir arşiv niteliğinde. Marmara'nın dip sedimanının belki 20-25 santimetresi siyah alt tarafı daha kahverengi. Benim ilk görüşüm üstteki kısım Marmara'nın daha kirli olduğu ve oksijenini kaybetmeye başladığı yıllara tekabül ediliyor. Üst tarafta daha temiz olduğu yıllara tekabül ediyor. Buna bakacağız tabi veriler bunu gösterecek. İlk izlenim olarak bunu paylaşıyorum. Bunlar arşiv. Çevresel tarih arşivi. Çok kıymetli özellikle derin sudan alınan, 1210 metreden alınmış örnekler" dedi.

     

    Etiketler:
    ODTÜ, inceleme, deniz salyası, müsilaj, Marmara Denizi
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