Şile Sahili'nde 'çamur' isyanı: Denizin rengi değişti

Şile Alacalı Sahili'nde denizin rengi çevredeki maden ocaklarından gelen çamur ile kahverengi oldu. İddialara göre, bölgeye yakın olan bazı maden ocakları atık depolarında biriken atıkları, yağmurlu havayı bahane edip depo kapaklarını açarak derelere bırakıyor. Bu atıklar ise derelerin kirlenmesi ile birlikte denizin de kirlenmesine neden oluyor.

Çevredeki maden ocaklarından gelen çamur ile Şile Alacalı Sahili'nde denizin rengi kahverengi hale geldi.

Sadıklı ve Doğancılı derelerinden akan çamurlu suyla rengi değişen sahile denize girmek için gelenler duruma tepki gösterdi.

Alacalı Köyü Muhtarı Ferhat Çağlayan, "Yıllardır sorunumuz, bir türlü çözüm bulunamadı. Derelerimiz bitti, ormanlarımız bitti, sıra denize geldi" dedi.

Şile Alacalı Mahallesi, Sadıklı ve Doğancılı derelerinden karışan çamur ve atıklarla denizin rengini değiştirdi.

İddialara göre, bölgeye yakın olan bazı maden ocakları atık depolarında biriken atıkları, yağmurlu havayı bahane edip depo kapaklarını açarak derelere bırakıyor. Bu atıklar ise derelerin kirlenmesi ile birlikte denizin de kirlenmesine neden oluyor.

Tedirgin olmalarına rağmen denize girmeye devam ediyorlar

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte tatilciler denize girmeyi ihmal etmiyor.

Bazıları tedirgin olduğunu söyleyerek, denize girmediğini, bazıları ise sıcak havadan ve pandemiden bunaldığını söyleyerek, denize gireceklerini belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, bölgeden numune alınarak, incelemeye gönderildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

'Yıllardır bir önlem alınmadı'

Yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını ve bir an önce çözüm bulunmasını istediğini söyleyen Alacalı Köyü Muhtarı Ferhat Çağlayan, şunları söyledi:

"Köyümüzün üst kısımlarında bulunan maden ocaklarından kaynaklanan, dere yataklarında biriken çamurların yağmur ve sel sularıyla denize kadar inmesi bizim derdimiz. Yıllardır sorunumuz, bir türlü çözüm bulunamadı. Derelerimiz bitti, ormanlarımız bitti, sıra denize geldi. Yıllardır bu maden ocaklarına bir önlem alınmadı."

Fabrika ve ocakların atıklarını bıraktığı Doğancılı Deresi'nde inceleme yapan Muhtar Ferhat Çağlayan "Burası Doğancılı Deresi. Diğer tarafta da dere var. İki derenin arasındayız. Köyün üst kısımlarında bulunan maden ocakları, silis kum fabrikalarının biriktirdiği çamurlar bu dereyi bu vaziyete getirdi" dedi.