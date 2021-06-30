Antalya'da orman yangını: Karayolu ulaşıma kapatıldı

Akseki-Manavgat karayolu Gündoğmuş yol sapağı kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

© DHA Ekipler, helikopterlerin de müdahale ettiği yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösterdi.

Jandarma ekipleri, tedbir amaçlı Akseki-Manavgat karayolunu ulaşıma kapattı.