NASA'nın paylaştığı Azmak Nehri'nde su seviyesi azaldı: İnsan girişi yasaklandı

Muğla Akyaka'daki doğa harikası Azmak Nehri de kuraklıktan nasibini aldı. Geçen Nisan ayında NASA'nın "Vay be. Güzelliğini yaşayın" diyerek paylaştığı nehir, su seviyesinin düşmesi ve kirlilik nedeniyle insan girişine kapatıldı.

Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki Azmak Nehri, kuraklığa bağlı su seviyesindeki azalma gerekçesiyle süresiz olarak insan girişine kapatıldı. Halat çekilerek kapatılan bölgeye, uyarı levhaları yerleştirildi.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 22 Nisan Dünya Günü'nde Instagram hesabından Azmak Nehri'nin videosunu 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' ifadelerini kullanarak paylaşmıştı.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka Mahallesi'nde su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balıklar ile doğal akvaryum görüntüsü oluşturan Kadın Azmağı, dünyayı etkisi altına alan kuraklıktan etkilendi. © DHA

Ula Belediye Başkanlığı, azmaktaki su seviyesinin azalması üzerine harekete geçerek, insanların suya girmesini yasakladı. © DHA 1 / 2 © DHA Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka Mahallesi'nde su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balıklar ile doğal akvaryum görüntüsü oluşturan Kadın Azmağı, dünyayı etkisi altına alan kuraklıktan etkilendi.

Belediye görevlilerince, yasağın gerekçeleri bölgeye yerleştirilen tabelalara yazıldı. Tabelalarda şu ifadelere yer verildi:

"2872 Sayılı Çevre Kanunu ile 644 ve 383 Sayılı KHK'nın 10-a maddesi çerçevesinde, Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kalan 'Kadın Azmağı'mızın su seviyesinin azalması, içine girilmesinden kaynaklanan canlıların yaşam alanlarının zarar görmesi, sürekli kirlenmesi ve içine çöp atılması gibi sorunları ortadan kaldırmak, bu hazinemizi bir önceki kuşaktan devraldığımız haliyle bir sonraki kuşağa aktarabilmek için alanın geçici bir süreyle kapatılması kararı alınmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. "

‘Alınan karar yerinde olmuş’

İstanbul'dan Akyaka'ya tatile gelen Gonca Güldemir, "İnternet üzerinden burayı araştırdıktan sonra tatil yapma kararı aldık. Yakından görmek istedik. Canlıların yaşam alanlarını daraltıyoruz. Alınan karar yerinde olmuş" dedi.

Tatilcilerden Özlem Çağın ise, "Bu bölge için kararın hayırlı olmasını diliyorum. Azmak Deresi çok güzel bir yer. Su seviyesi azalmış” diye konuştu.

'Azmağı koruyana destek veririz, kirletenin karşısında oluruz'

Azmak Nehri bölgesinde 8 yıldan buna restoran işletmeciliği yaptığını belirten Mehmet Aras, şunları söyledi:

"Buranın nabzını tuttuğumuzu düşünüyorum. Azmağın kutsallığına inananlardanız. Kutsal olanı baş tacı yaparsınız ve korursunuz. Koruyana destek veririz, kirletenin ise karşısında oluruz. Belediyenin aldığı kararın doğru olduğuna inanıyorum."

'Sürdürülebilir doğa ve turizm dengesini korumamız gerekiyor'

Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Su Kanyakları Anadilim Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, kuraklık nedeniyle su seviyelerinde azalma olduğunu belirtti:

"Su kaynakları kontrol edilemediği takdirde sorun yaşamamız mümkün. Ula'nın Akyaka mahallesi dünyanın göz bebeği konumunda. Tarihi, doğal güzelliği ve coğrafi özellikleri bakımından önem taşıyor. Kadın Azmağı dediğimiz yer karstik pınar şeklinde. Çok çeşitli canlılar yaşıyor. Ula Belediyesi'nin, ' biyolojik çeşitliğinin korunması, canlı hayatının sürdürülebilir olması ve turizmin canlı tutulması' anlamında doğru bir karar aldığını düşünüyorum. Sürdürülebilir, doğa ve turizm dengesini korumamız gerekiyor."

Ula Belediye Başkanı Özer Türkler de Azmak Nehri'nin kıyı kenar çizgisi olan Türkiye'deki tek nehri olduğu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda Özel Çevre Koruma (ÖÇK) alanı içerisinde yer alıyor. İnsanlarımızın son zamanlarda bilinçsizce suya masa ile sandalyeler koyulması, mangal yakılması ve şişe atılması sonucu nehrimiz pislendi. Sürekli temizlememize rağmen yine kirlendi. Son zamanlarda yağışların da az olması sebebiyle buranın su seviyesi düştü. İnsanlar ayak basması sonucunda balık yuvaları bozuldu. Bitki kökleri de koptu. Azmak nehri son derece zarar gördü. Tabelalarda belirttiğimiz gibi, bir önceki kuşaktan devraldığımız haliyle biri sonraki kuşağa aktarmak ana hedefimiz olması nedeniyle burayı kapatmış bulunuyoruz."

NASA'dan 'Vay be, güzelliğini yaşayın'

Öte yandan NASA, 22 Nisan Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabı üzerinden, pandemi döneminden önce yerli ve yabancı turistin tekne turuna çıktığı Azmak Nehri ile ilgili paylaşım yapmıştı. NASA'nın resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' notu düşüldü.