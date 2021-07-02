Bengal Körfezi’ne kaçan 2 fil kurtarıldı

Myanmar’da sürüden ayrılan ve nehri takip ederek Bangladeş’e ulaşan 2 fil, yöre halkının kovalamasıyla sahile kaçtı. Dört gün sahilde mahsur kalan filler yüzerek denize açıldı. Yetkililerin çalışmaları sonucu filler kıyıya getirildi.

Myanmar’da sürülerinden ayrı kaldıktan sonra nehri takip eden 2 fil Bangladeş’e ulaştı. Yerel halkın sahile kovalaması sonucu dört gün boyunca etrafları sarılı halde sahilde mahsur kalan filler, Bengal Körfezi’ne girerek denize açıldı.

Yetkililer, bölgedeki balıkçıların yardımlarıyla filleri kıyıya getirmeyi başardı. Yerel yetkili Syed Ashiq Ahmed, fillerin beslendiğini ve yakın bir ormana yerleştirileceklerini aktardı.

Teknaf kasabası meclis üyesi Fazlul Haque, AFP ajansına verdiği demeçte, yöre halkının daha önceki fillerle karşılaşmalarının ölümle sonuçlanmasının filleri tehdit olarak algılamalarına yol açtığını söyledi.

Separated from the rest of their herd, the male and female elephants waded across a river marking the border. https://t.co/psOA81W0av — The Star (@staronline) June 30, 2021

​Bölgedeki tarım, ağaç kesimi ve yangınlar fillerin bölgedeki yaşam alanlarını tehdit ediyor. Fillerin ana göç hatlarından birinin geçen yıllarda Arakanlı mülteciler için açılan kamplarla kesilmesi yiyecek bulmak için farklı yönlere göç etmelerine neden oluyor.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği bölge yetkililerinden Raquibul Amin, bu olayın bu sene gerçekleşen dördüncü fil-insan karşılaşması olduğunu ve Myanmar’la Bangladeş’in insanlarla fillerin çatışmasını önlemek için filleri izlemede işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.