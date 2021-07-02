Hakkari'de yeni böğü türü keşfedildi: Galeodes hakkariensis

Hakkari Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nün (BAP) destekleğiyle 'Hakkari Böğü (Solifugae, Arachnida) Faunasının Araştırılması ve Biyoçeşitliliğe Katkısı' projesi hazırlandı.

Projede kentin çeşitli bölgelerinde biyoçeşitlilik araştırmaları yapıldı. Hakkari Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Melek Erdek'in yaptığı araştırmada, Zap Suyu boyunca karşılıklı lokalitelerde konumlanan yeni böğü türü keşfedildi.

Türün, palearktik olarak geniş yayılım gösteren ve en büyük vücut ölçüsüne sahip olan böğü türlerini içeren 'Galeodes' cinsine ait tür olduğu tespit edildi.

Dr. Öğretim Üyesi Melek Erdek, kentin biyocoğrafik olarak çok daha zengin faunaya sahip olduğunu belirtti. Dr. Öğretim Üyesi Erdek, Hakkari'nin İran-Turan ve Saharoarabian elementlerini içeren, biyoçeşitlilik bakımından keşfedilmeyi bekleyen bakir bölge olduğunu anlattı. Bilim dünyasına tanıtılan türe Hakkari'ye atfen 'Galeodes hakkariensis' ismi verildi.