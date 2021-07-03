Sri Lanka'da yaşanan gemi faciasının ardından 176 kaplumbağanın cansız bedeni karaya vurdu

Sri Lanka açıklarında geçen aylarda Singapur'a kayıtlı 'MV X-Press Pearl' gemisinde meydana gelen yangının ardından çok sayıda deniz canlısının cansız bedenleri de karaya vurdu.

Sri Lanka Başsavcı Yardımcısı Madawa Tennakoon'un açıklamasına göre, 'ülke tarihinin en büyük deniz faciası' olarak nitelenen yangın neticesinde, 176 kaplumbağa, 20 yunus ve 4 balinanın cesedi karaya vurdu.

Tennakoon, sözgelimi verileri Sri Lanka hükümetinin, geminin sahibi olan X-Press Feeders şirketine açtığı 40 milyon dolarlık tazminat davasının ilk duruşmasında açıkladı.

About 200 dead turtles, dolphins and whales washed up in Sri Lanka after a cargo ship caught fire in May and sank.



Tests are ongoing, but officials believe they were killed by hazardous chemicals and plastics leaked from the ship. It is the country's worst ever marine disaster. pic.twitter.com/1kqZNdmrV8 — AJ+ (@ajplus) July 2, 2021

Kaza, 20 Mayıs'ta yaşanmıştı. 1486 konteyner bulunduran MV X-Press Pearl gemisi, diğer kimyasallar ve kozmetiklerle birlikte 25 tonluk bir nitrik asit yüküne sahipti.

Gemi, 2 Haziran'da, günler süren yoğun petrol sızıntısının ardından kurtarma ekibinin kıyıya çekmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Öte yandan Sri Lanka hükümeti, ortaya çıkan zarardan geminin Rusya vatandaşı kaptanı Vitaliy Tyutkalo da dahil olmak üzere 15 kişiyi sorumlu tutmuştu.

14 Haziran'da Sri Lanka makamları tarafından gözaltına alınan Tyutkalo, daha sonra serbest bırakılmıştı.