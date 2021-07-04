Kayıt
16:25 04 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Datça'daki Alavara Koyu'nda yapılaşmanın önünü açan karar iptal edildi

    © DHA
    Çevre
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/1044884403_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_8e155cf5819252b5cd6b14931fb3a094.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/cevre/202107041044884607-datcadaki-alavara-koyunda-yapilasmanin-onunu-acan-karar-iptal-edildi/

    Datça'nın eşsiz güzellikteki koylarından olan doğa harikası Alavara Koyu’nun doğal SİT derecesinin düşürülerek yapılaşmanın önünün açılmasına yönelik karar Muğla 2. İdare Mahkemesi'nce iptal edildi.

    Datça Yarımadası’nın, Ege Denizi Gökova Körfezi tarafında kalan Alavara Koyu'nda doğal SİT derecesinin düşürülmesine yönelik kararın iptaliyle ilgili Datça Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava, Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde görüşülerek karara bağlandı.

    Mahkeme, benzer iki dava nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin itirazını ele aldı ve Bakanlığın Alavara Koyu ile ilgili kararının oy birliğiyle iptaline karar verdi. Mahkeme, benzer davada meselenin karara bağlanması nedeniyle Datça Belediyesi’nin açtığı ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyesi 35 Datçalı çevrecinin de müdahil olduğu ikinci davada karara yer olmadığını duyurdu.

    MUÇEP Datça Temsilciliği Avukatı Ali Kurt, açılan davanın bir idari dava olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

    "Alavara’nın SİT koruma derecesinin düşürülmesi işlemine karşı açılmış bir davadır. İdare mahkemesine açılmış bir davadır. Datça Belediyesi bu işlemin iptali istemiyle İdare Mahkemesi'ne bir dava açtı. Alavara’da SİT derecesinin düşürülmesi isteminin iptalini istedi. Biz 35 Datçalı çevreci, davaya müdahil olarak katıldık. Biz bu davaya katıldıktan sonra, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin benzer bir dava açtığını öğrendik. Biz Datçalı çevreciler iki davanın birinde müdahil, Büyükşehir Belediyesi’nin davasında ise müdahil değiliz. Mahkeme bizim davamızda da duruşmalı olarak gördü. Ancak, Datça Belediyesi’nin açtığı davada karar verilmesine yer olmadığına karar verdi. Çünkü mahkeme, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı davada bu meselenin ele alındığını ve kararın iptaline karar verildiğini duyurdu. Kısacası, Alavara’nın SİT derecesinin düşürülmesi isteği mahkeme tarafından iptal oldu."

    Bölgenin 5 bin yıllık yerleşim alanı olduğunu ifade eden Kurt, "5 bin yıldır insanlar burada yaşıyorlar. Dolayısıyla, bu özel çevre bölgesinin korunarak aynı güzellikte gelecek nesillere aktarılması bizim görevimizdir" diye konuştu. 

    Bilirkişi raporunda yer verilen görüşlere de değinen Kurt, "Sürdürülebilir kullanım alanı olanağı olarak tespit edilen bu alanın yerleşime açılması halinde buranın doğası geriye dönüşümü mümkün olmayacak şekilde tahrip edilmiş olur. Öyleyse bu işlemin iptal edilmesi gerekir’ görüşünü bildirdi. Mahkeme de bilirkişinin bu temel tespitine uydu ve işlemin iptaline karar verdi" ifadesini kullandı.

    MUÇEP’in Datça sözcülerinden Melda Omay ise, uzun yıllardan beri çevre ve ekoloji mücadelesinde olduklarını belirterek, “Datça özel çevre koruma bölgesidir bunu hiç unutmamak lazım. Alavara davasında bilirkişi de bunu raporladı. Biz çevreciler olarak köylünün orada tarım yapmasının asla karşısında değiliz. Uzun yıllardan beri süregelen tarım faaliyetleri elbette devam etmelidir. Korumanın bu şekilde sürdürülmesini istedik. Mahkeme de bu yönde karar verdi, mutluyuz” dedi.

    Etiketler:
    Muğla, Dava, Alavara Koyu, Datça Belediyesi, MUÇEP, Kaçak yapılaşma, Datça
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yılın Astronomi Fotoğrafçısı 2021 Yarışmasının kısa listesine girenlerden İranlı fotoğrafçı Hassan Hatami'nin 'Güneş'in Dinamiği' isimli çalışması
    Yılın Astronomi Fotoğrafçısı 2021 Yarışmasının kısa listesine giren kareler
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    Rus turistler Antalya'da
    2020 yılında Türkiye'ye Rusya'dan kaç turist geldi?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet