Kayıt
22:38 04 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Müsilaj - deniz salyası

    Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması: 140 tesise yaklaşık 18 milyon lira idari para cezası uyguladık

    © İHA / UTKU YAŞAR CÜCE
    Çevre
    URL'yi kısaltın
    0 52
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044789351_0:0:1998:1124_1200x675_80_0_0_e8fa0c455ec8cb5c528845b5eee0f26d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/cevre/202107041044886050-bakan-kurumdan-musilaj-aciklamasi-140-tesise-yaklasik-18-milyon-lira-idari-para-cezasi-uyguladik/

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi'nde yürütülen müsilaj çalışmalarıyla ilgili olarak, "8 bin 570 denetim gerçekleştirildi, tüm Marmara bölgesinde. 140 tesise yaklaşık 18 milyon lira idari para cezası uyguladık" dedi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beykoz Belediyesi'nde 'Beykoz'daki sorunlar ve mülkiyet' konularına ilişkin gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

    Kurum, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada 22 maddelik müsilaj eylem planı çerçevesinde çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

    Bakan "Bu çerçevede 26. günümüzü geride bıraktık. Tüm Marmara'da 7 ilimizde müsilajla ilgili çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Marmara'mız bu 26 gün öncesinden daha iyi olduğunu gözle de görebilir hale geldik. Bir hususu belirtmek isterim ki son 3 haftalık bilimsel veriler doğrultusunda şunu gördük. Müsilaj Marmara Denizi'nin orta bölgesinde değil daha çok kıyı bölgelerinde varlık gösteriyor. Bu durumda kıyı bölgelerinde yapmış olduğumuz temizliğin ne kadar önemli olduğunu da gün yüzüne çıkarmaktadır" ifadelerini kullandı.

    Bakan Kurum sosyal medyadan yaptığı paylaşımla da müsilaj çalışmalarıyla ilgili son durumu paylaştı.

     

    'Yaklaşık 18 milyon lira idari para cezası uyguladık'

    Bakan Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Bugün 592 bölgede temizlik çalışması yürüttük ve bu çerçeve de yaklaşık 10 bin 500 metreküp müsilajı toplanarak bertarafını sağlamış olduk. Ekiplerimiz denetimlerine aralıksız devam etmektedir. Bu çerçevede 8 bin 570 denetim gerçekleştirildi tüm Marmara bölgesinde.140 tesise yaklaşık 18 milyon lira milyon lira idari para cezası uyguladık. Yine yaptığımız denetimlerle, Yalova'da 3, Balıkesir'de 8, Tekirdağ'da 13, Kocaeli'nde 1, Bursa'da 1, İstanbul'da 15 işletme olmak üzere 41 işletmenin de faaliyetini durdurduk. Marmara Denizi'ne etkisi olan noktasal kirlilik kaynaklı daha etkin bir çalışma yürütmek için geçtiğimiz hafta genelgemizi yayınladık. Bütün Marmara'daki kirleticilerin yıl sonuna kadar bakanlığımızın 7/24 online izleyebileceği sürekli ölçüm cihazlarını takma zorunluluğunu yıl sonuna kadar getirmiş olduk. Bu çerçevede denetimlerimizi an be an yapabileceğiz." 

    Oksijen verilen noktalarla ilgili de çalışmaları da tüm Marmara'ya yayacaklarını dile getiren Bakan Kurum, Pendik bölgesinde oksijen seviyesinin arttığını söyleyerek, "Temizlik çalışmalarına balıkçılarımızı da dahil ettik. İstanbul'da 7 balıkçı barınağında 800 metre bariyer ile birlikte müsilajı deniz kıyısına çekmek suretiyle balıkçılarımızla birlikte de yine müsilaj temizliğini yürütüyoruz" dedi.

    'İsmini Beykoz Çayırı Millet Bahçesi olarak düşünüyoruz'

    Bakan Kurum, "Beykoz'umuz için İstanbul'umuz için çok önemli bir alanımız var, Beykoz Çayırı'mız. Burada hemen hemen tüm İstanbulluların hatıraları var. Burada doğal sit alanımız var. Korunması gereken tescilli ağaçlarımız, tescilli yapılarımız var. Aslına uygun tescilli yapıların ve ağaçların korunduğu, Beykoz Çayırı'nın korunduğu, herkesin hatıralarının yeniden canlanabileceği çok önemli bir düzenlemeyi Beykoz'umuza, İstanbul'umuza kazandırıyor olacağız. Buradaki yeşil alan miktarını arttırıyoruz. 80 bin metrekarelik alanı 100 bin metrekareye çıkararak bütün İstanbul'a hizmet edecek çok önemli bir düzenlemeyi Beykoz Millet Bahçesi'ni, İstanbul'umuza Beykoz Çayırı'nda kazandırıyor olacağız. Buranın ismini Beykoz Çayırı Millet Bahçesi olarak düşünüyoruz"diye konuştu.

    Bakan Kurum, millet bahçesi için ekim ayında ihale sürecinin olacağını önümüzdeki yılda hizmete gireceğini sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Açıklama, müsilaj, Murat Kurum
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yılın Astronomi Fotoğrafçısı 2021 Yarışmasının kısa listesine girenlerden İranlı fotoğrafçı Hassan Hatami'nin 'Güneş'in Dinamiği' isimli çalışması
    Yılın Astronomi Fotoğrafçısı 2021 Yarışmasının kısa listesine giren kareler
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    Rus turistler Antalya'da
    2020 yılında Türkiye'ye Rusya'dan kaç turist geldi?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet